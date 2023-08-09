Устроившего стрельбу в гимназии Казани Галявиева отправили в «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев, два года назад устроивший стрельбу в гимназии Казани, будет отбывать пожизненное наказание в ИК-6 — более известной как «Черный дельфин». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Уточняется, что колония расположена в Соль-Илецке Оренбургской области.

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, являвшийся бывшим выпускником учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Количество пострадавших в результате атаки оценивалось в 23 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали сразу же на месте произошедшего, а позднее заключили под стражу. Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали «стрелка» вменяемым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву.