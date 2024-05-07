По заслугам: с устроившего стрельбу в казанской школе взыщут еще 1,4 миллиона рублей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 13 0

Суд Казани: иск прокуратуры о взыскании ₽1,4 миллиона с Галявиева удовлетворен

По заслугам: с устроившего стрельбу в казанской школе взыщут еще 1,4 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Нападение на школу в Казани

Нападавший с 2023 года отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима.

Советский суд Казани постановил взыскать с виновного в массовом расстреле детей в гимназии № 175 более миллиона рублей, о чем пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на картотеку дел суда. С прошлого года Ильназ Галявиев находится под заключением в колонии особого режима — с пожизненным сроком.

Сам иск был подан еще в сентябре прошлого года прокуратурой Татарстана за ущерб гимназии № 175. Размер компенсации учебному заведению составил 1,4 миллиона рублей. По делу привлекли в качестве третьих лиц ГБУ «Главстрой РТ», ООО «Казаньсоюзстрой», «Татинвестгражданпроект», благотворительный фонд «Татнефть», а также саму гимназию.

Исходя из данных сайта суда, решение в пользу истцов еще не обжаловано. Стоит упомянуть, что несколько месяцев назад Советский суд удовлетворил требование судебных приставов о взыскании долга в виде 22 миллионов рублей на долю Галявиева в квартире.

Трагедия в гимназии № 175 в Казани произошла 11 мая 2021 года, тогда погибли в результате стрельбы девять человек — семь из которых дети. Ильназ Галявиев сам сдался полиции, а в 2023 году его отправили в колонию особого режима «Черный дельфин». В самом же учебном заведении в итоге провели капитальный ремонт в рамках проекта ГУП «Татинвестгражданпроект» — была реорганизована и система безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал об отправке виновного в колонию в Оренбургской области. Отмечается, что «Черный дельфин» одна из самых строжайших тюрем России.

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