Проблемы из детства: Почему Волочкова прячет избранника и всюду делает фото на шпагате?

Анастасию Волочкову не зря называют королевой шпагатов. В таком положении она фотографируется везде, где только можно: на пляже, в бане, в океане и дома на диване. А еще Волочкова — настоящая интриганка. Она девять месяцев скрывала возлюбленного по имени Олег и «дразнила» публику снимками частей его тела. Балерина отмечала, главное, что нужно знать поклонникам: она счастлива, пишет «Дни.ру».

Сексолог-психолог Екатерина Киселева рассказала в беседе с 5-tv.ru, с чем связано такое эпатажное поведение артистки.

«Тут можно провести прямую связь с детством. От недолюбленности, недосказанности, каких-то обид, которые ей причиняла мать», — считает психолог.

Действительно, в своих интервью Волочкова неоднократно заявляла, что у нее натянутые отношения с обоими родителями.

«Где-то недолюбила, где-то лишний раз не приобняла и у Анастасии зафиксировалось такое мнение, что любви и внимания нужно добиваться любыми способами. Что она в принципе и делает», — сказала эксперт.

Екатерина Киселева считает, что каждое высказывание Волочковой, каждый ее шпагат, и каждый скандал — просто повод привлечь к себе немного внимания, не важно, положительного или отрицательного.

«По поводу мужчины. Я считаю, что скрывает она для того, чтобы лишний раз не обжечься. Потому что предыдущие бурные романы либо быстро заканчивались, либо не приводили ни к чему серьезному», — сказала сексолог.

По словам специалиста, Анастасия просто пытается оградить себя от негатива и сплетен, которые могут разрушить ее любовь.

«Если у нее с этим партнером ничего не сложится, то людям будет не о чем поговорить и некого обсудить», - подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкову осудили за очередной шпагат.