«Траур в Казани, и вы цирк устраиваете»: Волочкову осудили за очередной шпагат
Балерина опубликовала откровенный снимок из отпуска на Мальдивах.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах со своим избранником, опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото со шпагатом, чем разозлила подписчиков. Они осудили звезду за откровенный кадр в день траура по погибшим в казанской школе.
На снимке знаменитость позирует у лазурного Индийского океана вместе со своим тайным возлюбленным, которого называет Олегом. Он держит ее на руках, пока та делает шпагат и улыбается в камеру.
«Прекрасное начало солнечного мальдивского дня!» — написала светская львица под фото.
Волочкову не раз осуждали за излишне откровенные снимки. Но сегодня, когда соотечественники переживают убийство детей в Татарстане, поклонников особенно возмутило ее поведение.
«Траур в Казани, и вы цирк устраиваете»;
«А в Казани траур.могла бы сегодня и не выставлять»;
«Анастасия, сегодня день траура. К чему это?» — высказались в комментариях.
Как писал 5-tv.ru, 12 мая в Татарстане был объявлен днем траура после расстрела учеников казанской школы. Во результате инцидента погибло девять человек, 21 получил ранения.
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