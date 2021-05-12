«Траур в Казани, и вы цирк устраиваете»: Волочкову осудили за очередной шпагат

Экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах со своим избранником, опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото со шпагатом, чем разозлила подписчиков. Они осудили звезду за откровенный кадр в день траура по погибшим в казанской школе.

На снимке знаменитость позирует у лазурного Индийского океана вместе со своим тайным возлюбленным, которого называет Олегом. Он держит ее на руках, пока та делает шпагат и улыбается в камеру.

«Прекрасное начало солнечного мальдивского дня!» — написала светская львица под фото.

Instagram @volochkova_art

Волочкову не раз осуждали за излишне откровенные снимки. Но сегодня, когда соотечественники переживают убийство детей в Татарстане, поклонников особенно возмутило ее поведение.

«Траур в Казани, и вы цирк устраиваете»;

«А в Казани траур.могла бы сегодня и не выставлять»;

«Анастасия, сегодня день траура. К чему это?» — высказались в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, 12 мая в Татарстане был объявлен днем траура после расстрела учеников казанской школы. Во результате инцидента погибло девять человек, 21 получил ранения.