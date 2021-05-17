Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео, после просмотра которого практически все подписчики захотели стать его сыном Ратмиром. В ролике запечатлен поход музыканта с наследником, которому, к слову, нет еще и двух лет, в автосалон за дорогими подарками.

Первым делом Тимати усадил крошку-сына в игрушечную машину — малыш тут же взялся за руль и стал изображать, что сигналит воображаемым пешеходам. Но оказалось, что главный презент скромно ждал рядом, накрытый чехлом. Под покровом скрывался роскошный серебристый Lamborghini Aventador SVJ! На таком же авто щеголяет на дорогах Москвы популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева (и периодически забирает его со спецстоянок за нарушение правил парковки).

«Одну на лето, вторую — на вырост», — подписал видео рэпер.

Instagram @timatiofficial

Фанаты, безусловно, знают о любви Тимати к красивым автомобилям и дорогим вещам, а также о том, что он души не чает в Ратмире. Однако такая отцовская щедрость поразила их в самое сердце.

«Хочу быть Ратиком!»

«Ох, чувствую, растет настоящий разбиватель женских сердец! Смотрится, как босс за рулем!»

«А можно мне на вырост тоже?» — шутили фолловеры.

Один из комментаторов едко заметил, что, пока Ратмир вырастет, его шикарный Lamborghini уже устареет. На это Тимати заявил: «Когда он вырастет, у него будет вся папина коллекция на пару с сестрой». Многие подписчики поддержали кумира и добавили, что с годами коллекционные машины только растут в цене, так что парню будет, чем похвастать перед друзьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле расстались Тимати и мама Ратмира Анастасия Решетова. Модель поделилась подробностями личной жизни в собственном документальном фильме.