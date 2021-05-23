«Женщине глубоко за 50»: Лена Миро раскрыла причину худобы Карпович

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Анастасия Шадская
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За последнее время возлюбленная Павла Прилучного потеряла много веса — так, что поклонники стали волноваться о ее здоровье.

«Женщине глубоко за 50»: Лена Миро раскрыла причину худобы Карпович

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович сильно похудела якобы из-за тяжести семейного быта с возлюбленным-актером Павлом Прилучным. Об этом авторитетно заявила блогер Лена Миро. Звездный критик согласилась с фанатами звезды «Папиных дочек», что Карпович опасно похудела на фоне Прилучного, которого только «прет вширь».

«Кости, дряблая кожа, сморщенное все, будто женщине глубоко за 50. Что происходит? Болезнь, что ли, какая? Сомневаюсь. На диетах и болезнях так не худеют — это нервы, - заявила Миро. — Чтобы быть хорошей женой, никаких нервов не хватит. А еще и мысли черные душу тревожат».

Миро никогда не была ценителем ни Прилучного, ни его экс-супруги Агаты Муцениеце, ни новой возлюбленной. И частенько «проходилась» по всем троим в своих полных сарказма публикациях. Но даже она пожалела Карпович — будущего у союза Мирославы и Павла она не видит.

«Смотрю я на Павла — хорошо разожрался в новом браке. Смотрю на Карпович — нужен ли ей был такой союз? — написала она. — Понимаю, что предлагаю сейчас кощунство — жалеть разлучницу — но давайте скажем мадам Карпович что-нибудь доброе. Совет, что ли, какой? Жалко бабу».

Подписчицы Миро согласились, что Карпович отношения с известным дебоширом из «Мажора» не пошли на пользу.

«Прекратить быть удобной и хорошей девочкой для Прилучного. Она актриса или удобный диван?»;

«А стилисты на Агатку работают? Подобрали такое платье, от которого кожа и кости стали еще более явными»;

«Что за ценность такая, этот Прилучный? Одна — убивается, вторая — сохнет»;

«Это любовь, наверное. Сама не понимаю зачем она себя гробит», — написали они в комментариях.

Прилучный и Муцениеце были женаты девять лет и воспитывали двоих детей. Но весной 2020 года неожиданно для многих развелись. С тех пор Агата не устает рассказывать о тяготах жизни в браке — в том числе и в своем новом шоу «Честный развод». А Павел почти сразу сошелся с Мирославой Карпович, но только недавно они впервые появились на публике под руку.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Муцениеце обвинила фанатов Карпович в жесткой травле.

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