Вернулась на сцену: Алиса Фрейндлих блистательно отыграла спектакль после болезни

Алиса Фрейндлих вернулась на сцену! Этого события поклонники ждали с прошлого года. Зимой, когда театры уже собирались открыть после карантина, 86-летняя актриса заболела коронавирусом, больше месяца провела в больнице, потом был долгий период реабилитации.

Всеобщая любимица снова на сцене — в центре внимания, да еще и в спектакле, который режиссер Иван Вырыпаев создал специально для нее, в честь столетия Большого драматического театра. Вот почему такие несмолкающие овации устроили зрители. Премьера «Волнения» состоялась еще в 2019 году, но сыграть успели несколько раз.

Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте видела — на свидание с любимой актрисой приехали театралы со всей России.