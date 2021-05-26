Алибасова-младшего оправдали в суде после драки с экс-директором «На-На»
Сын знаменитого продюсера Бари Алибасова стал участником потасовки на одном из телешоу в прошлом году.
Фото, видео: www.globallookpress.com /Pavel Kashaev, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Сына продюсера Бари Алибасова — Бари Алибасова-младшего — оправдали по делу о драке с экс-директором группы «На-На» Андреем Назаровым в эфире ток-шоу. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.
Апелляция по вынесенному ранее оправдательному приговору прошла 25 мая в Савеловском суде столицы.
«Была апелляция Назарова на оправдательный приговор, который был получен ранее. Две недели назад состоялось первое заседание, на котором Юлиан Соболев (защитник Назарова — Прим.ред.) под надуманными предлогами, что не оповестили Назарова, попросил о переносе. Сегодня собрались в суде — и победа! Оправдательный приговор устоял. Постановление сразу вступает в законную силу, поскольку это апелляция. Бари Алибасов-младший полностью невиновен. Это большая профессиональная удача. Мы полностью доказали невиновность подзащитного», – отметил адвокат Алибасова-младшего.
Как писал 5-tv.ru, в отношении Бари Алибасова-младшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. В этом его обвинил Юрий Назаров после потасовки в эфире шоу на одном из федеральных каналов, в которой также участвовал экс-солист «На-На» Валерий Юрин. Сын Бари Алибасова своей вины не признал, заявив, что сам пострадал в этом конфликте. Кроме того, по его словам, ссора была якобы прописана в сценарии.
Читайте также
59%
-0.13 89.95
0.26
Нашли ошибку?