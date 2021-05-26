«Аллусичка, тебе нравится?» — Пугачева и Киркоров обменялись нежностями на тусовке
Примадонна российской эстрады и поп-король впервые за долгое время увиделись.
Фото, видео: ТАСС / Яковлев Александр; Instagram @sasha_savelieva
После того как у Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились дети, экс-супруг певицы Филипп Киркоров почти перестал с ней видеться. Примадонна российской эстрады и народный артист РФ следят друг за другом по социальным сетям. Порой обмениваются поздравлениями, но на этом все общение заканчивается.
Многим могло показаться, что Киркоров очень ревнует Пугачеву к Галкину и поэтому не хочет даже мельком с ней пересекаться. Но неприятные слухи развеялись, когда пару вдруг увидели на одном из светских мероприятий.
День рождения старшей дочери Аллы Борисовны — певицы Кристины Орбакайте — прекрасный повод, чтобы выйти в свет. Филипп облачился в лучший наряд, исполнил для артистки трогательную композицию и произнес торжественную речь. В ней он затронул горячо любимую Пугачеву.
«Как выглядишь ты, как выглядит твоя мама, вы так и живете», — намекнул на достаток и счастье в доме Орбакайте Киркоров.
«Филичка, ты тоже очень хорошо выглядишь!» — не сдержалась Примадонна российской эстрады.
«Правда? Тебе нравится, Аллусичка? Я старался!» — вдруг разнежничался артист.
Похоже, отношения между бывшими супругами по-прежнему хорошие.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую женщину до сих пор любит Филипп Киркоров и почему он может не жениться вовсе.
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