После того как у Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились дети, экс-супруг певицы Филипп Киркоров почти перестал с ней видеться. Примадонна российской эстрады и народный артист РФ следят друг за другом по социальным сетям. Порой обмениваются поздравлениями, но на этом все общение заканчивается.

Многим могло показаться, что Киркоров очень ревнует Пугачеву к Галкину и поэтому не хочет даже мельком с ней пересекаться. Но неприятные слухи развеялись, когда пару вдруг увидели на одном из светских мероприятий.

День рождения старшей дочери Аллы Борисовны — певицы Кристины Орбакайте — прекрасный повод, чтобы выйти в свет. Филипп облачился в лучший наряд, исполнил для артистки трогательную композицию и произнес торжественную речь. В ней он затронул горячо любимую Пугачеву.

«Как выглядишь ты, как выглядит твоя мама, вы так и живете», — намекнул на достаток и счастье в доме Орбакайте Киркоров.

«Филичка, ты тоже очень хорошо выглядишь!» — не сдержалась Примадонна российской эстрады.

«Правда? Тебе нравится, Аллусичка? Я старался!» — вдруг разнежничался артист.

Похоже, отношения между бывшими супругами по-прежнему хорошие.

Instagram @sasha_savelieva

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую женщину до сих пор любит Филипп Киркоров и почему он может не жениться вовсе.