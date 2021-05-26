«Аллусичка, тебе нравится?» — Пугачева и Киркоров обменялись нежностями на тусовке

|
Виктория Андреева
1 034

Примадонна российской эстрады и поп-король впервые за долгое время увиделись.

Фото, видео: ТАСС / Яковлев Александр; Instagram @sasha_savelieva

После того как у Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились дети, экс-супруг певицы Филипп Киркоров почти перестал с ней видеться. Примадонна российской эстрады и народный артист РФ следят друг за другом по социальным сетям. Порой обмениваются поздравлениями, но на этом все общение заканчивается.

Многим могло показаться, что Киркоров очень ревнует Пугачеву к Галкину и поэтому не хочет даже мельком с ней пересекаться. Но неприятные слухи развеялись, когда пару вдруг увидели на одном из светских мероприятий.

День рождения старшей дочери Аллы Борисовны — певицы Кристины Орбакайте — прекрасный повод, чтобы выйти в свет. Филипп облачился в лучший наряд, исполнил для артистки трогательную композицию и произнес торжественную речь. В ней он затронул горячо любимую Пугачеву.

«Как выглядишь ты, как выглядит твоя мама, вы так и живете», — намекнул на достаток и счастье в доме Орбакайте Киркоров.

«Филичка, ты тоже очень хорошо выглядишь!» — не сдержалась Примадонна российской эстрады.

«Правда? Тебе нравится, Аллусичка? Я старался!» — вдруг разнежничался артист.

Похоже, отношения между бывшими супругами по-прежнему хорошие.

Instagram @sasha_savelieva

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую женщину до сих пор любит Филипп Киркоров и почему он может не жениться вовсе.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.47
0.07 89.94
-0.01
Однолюб или бабник — рейтинг верности мужчин по знакам зодиака

Последние новости

22:43
Крым предложил помощь заблокированным авиакомпаниям Белоруссии
22:27
AirFrance отменила рейс в Москву из-за санкций против Белоруссии
22:11
Музей «Крестов» переехал: где разместят шедевры «тюремного промысла»?
21:55
Путин: госконтракты на военные корабли и воздушные суда должны быть выполнены в срок
21:39
Кириенко рассказал об уязвимости детей в интернете
21:23
Парламент Петербурга выбрал почетных граждан города

Сейчас читают

Замурованный архитектор, побеги и любовная драма. Какие легенды скрывают петербургские «Кресты»?
Однолюб или бабник — рейтинг верности мужчин по знакам зодиака
Остренько? Какой вы суп по знаку зодиака
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака