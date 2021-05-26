Если ваш ребенок плохо учится в школе — виноват в этом, скорее всего рэпер Моргенштерн. С таким саркастичным заявлением выступил его защитник — звездный адвокат Сергей Жорин.

Как известно, в творчестве артиста заподозрили пропаганду наркотиков и оскорбление чувств верующих. Речь идет, в частности, о клипе на песню «Новая волна». Вместе с правозащитником музыкант готовится к суду, и многие поклонники Алишера (настоящее имя рэпера — Прим. ред.) считают, что он в надежных руках.

«Еще никогда рекламная кампания Моргенштерна не была столь масштабной. Популяризация его творчества достигает невероятных масштабов, потому что аудитория — те, кто интересуется им, те, кто слушают песни — вышла далеко за пределы его стандартной аудитории. Его творчество стало подробно изучаться силовыми структурами, судебной системой, и многие с удивлением обнаруживают, что песни его интересные», — отмечает Жорин.

По словам адвоката, количество просмотров роликов его клиента на YouTube постоянно растет, пользователи сети все чаще скачивают его треки. Скандальный процесс, шутит юрист, обогащает не только Моргенштерна, но и его защитников в суде.

«Поэтому я искренне приношу благодарность общественным организациям, лицам, которые расследуют творчество Моргенштерна, всем тем, кто неравнодушен к нему. Спасибо вам большое, это, наверно, тот самый случай, когда интересы всех сторон удовлетворяются на 100%», — смеется он.

Ситуацию с экспертизой, признавшей песни музыканта призывающими к употреблению запрещенных веществами, активно обсуждают не только представители прессы. Многие знаменитости, узнав о скором суде, поспешили высказаться на этот счет.

Instagram @advokatzhorin

Жорин и Алишер Моргенштерн накануне встретились для обсуждения линии защиты и, как отметил юрист, обсудили общественное мнение о рэпере и его творчестве. Люди, полагает адвокат, решили сделать из исполнителя виновника всех бед, окрестив его причиной недостатков современной молодежи.

«Мы абсолютно согласны с тем тезисом, что они сформировали, и хотим его более четко сформулировать. Абсолютно точно, если ваши дети получают в школе двойки — это вина Моргенштерна. Если ваши дети получают в школе пятерки — это исключительно заслуга родителей. Абсолютно бесспорно, что он тлетворно действует на молодежь, причем не только современную, а начиная, может быть, с 1960-х годов прошлого века… Это факт, и отпираться бессмысленно», — едко заметил юрист.

Как прежде заявлял Сергей Жорин, он категорически не согласен с результатами экспертизы, которая признала творчество его подзащитного растлевающим и оскорбительным. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению правозащитника, Моргенштерн не мог задеть чувства верующих своим клипом.