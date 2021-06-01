Данко признался, что лучший секс в его жизни был с Верой Сотниковой

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Алиса Маркова
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Во время бурного романа певцу было — 19 лет, а актрисе почти 30.

Данко признался, что лучший секс в его жизни был с Верой Сотниковой

Фото: Instagram @danko_star

Известный российский певец Данко (Александр Фадеев — Прим.ред.) назвал секс с актрисой Верой Сотниковой — лучшим в жизни. Такое заявление артист сделал в эфире телеканала НТВ. В 1988 году поп-исполнитель и актриса закрутили бурный роман. Тогда Александру было 19 лет, а Вере — 28. Мама певца была против такого союза. Однако отношения знаменитостей продлились около двух лет.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Данко официально был женат один раз на Татьяне Воробьевой, их брак продлился три года. В союзе с моделью Натальей Устюменко у певца родились две девочки: Софья и Агата. Младшая дочь появилась на свет с диагнозом ДЦП.

Самый знаменитый роман Александра Фадеева был с телеведущей Даной Борисовой. Сейчас певец встречается с Марией Силуяновой. Девушка знаменита в Москве, как DJ и дизайнер.

Ранее 5-tv.ru писал, как Данко отреагировал на госпитализацию тяжелобольной дочери.

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