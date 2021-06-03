Кровоизлияние и обморок: у Макеевой начались проблемы со здоровьем после свадьбы

|
Ольга Петровиченко
1 008

Актриса рискует остаться без голоса на несколько месяцев.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @makeevan

Анастасия Макеева попала в больницу из-за обморока и полной потери голоса. Девушку ждали десятки журналов на интервью, а в театре вот-вот должен был начаться спектакль с участием актрисы. Однако она в этот момент лежала на больничной койке. Врачи предписали Макеевой отдых и специальное питание, но та их не послушала, соврав, что хорошо ела и много спала. Девушка надеялась на скорое возвращение голоса, но вместо этого ее состояние только ухудшилось.

Анастасия Макеева потеряла сознание. По словам врачей, затяжной обморок может привести к кислородному голоданию мозга. Затем последует отмирание клеток, из-за чего человек может впасть в кому. Макеева пообещала, что будет лучше питаться и пожелала подписчикам здоровья.

Instagram @makeevan

«Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз — кровоизлияние в левую голосовую связку, я в слезы. Вокалисты сейчас меня поймут — это одно из самых опасных состояний, которое может лишить голоса на несколько месяцев», — поделилась Анастасия Макеева с подписчиками на своей странице в Instagram.

Звезда сериала «Нюхач» предположила, что все ее проблемы со здоровьем из-за загруженного графика и подготовки к свадьбе. По словам девушки, она в течение нескольких недель спала по три часа и очень мало ела. В одном из постов на своей странице в Instagram девушка задалась вопросом, как она может заботиться о ком-либо, учитывая рабочую нагрузку. Девушка напомнила, что в театре уважительная причина для невыхода на сцену только одна — смерть.

За месяц до случившегося Макеева попала в больницу из-за проблем с женским здоровьем. Известно, что актриса давно мечтает стать матерью, но из-за генетической особенности организма — малого количества яйцеклеток, — ей никак не удается забеременеть. Однако девушка не теряет надежду стать матерью в третьем браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем занимается муж Макеевой.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:18
Песков ответил на обвинения Зюганова о манипулировании выборами
17:10
На ПМЭФ при участии Путина подписали документ о Черногорском месторождении
17:09
Туроператоров уличили в продаже россиянам авиабилетов на грузовые рейсы
17:07
«Россети» и АБ «РОССИЯ» договорились на ПМЭФ о стратегическом сотрудничестве
17:01
Школьников поразил размах «Игоры Драйв» на экскурсии в рамках ПМЭФ-2021
16:56
Павел Деревянко сравнил реабилитирующих нацизм с бесхребетными существами

Сейчас читают

Дни без богатств: астролог рассказала, когда нельзя тратить деньги в июне
К каким болезням глаз приводят неправильные солнцезащитные очки?
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021
Во власти солнца: ТОП-5 знаков зодиака, чья жизнь круто изменится летом 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака