Кровоизлияние и обморок: у Макеевой начались проблемы со здоровьем после свадьбы

Анастасия Макеева попала в больницу из-за обморока и полной потери голоса. Девушку ждали десятки журналов на интервью, а в театре вот-вот должен был начаться спектакль с участием актрисы. Однако она в этот момент лежала на больничной койке. Врачи предписали Макеевой отдых и специальное питание, но та их не послушала, соврав, что хорошо ела и много спала. Девушка надеялась на скорое возвращение голоса, но вместо этого ее состояние только ухудшилось.

Анастасия Макеева потеряла сознание. По словам врачей, затяжной обморок может привести к кислородному голоданию мозга. Затем последует отмирание клеток, из-за чего человек может впасть в кому. Макеева пообещала, что будет лучше питаться и пожелала подписчикам здоровья.

Instagram @makeevan

«Фониатр смотрит меня и сообщает мне неутешительный диагноз — кровоизлияние в левую голосовую связку, я в слезы. Вокалисты сейчас меня поймут — это одно из самых опасных состояний, которое может лишить голоса на несколько месяцев», — поделилась Анастасия Макеева с подписчиками на своей странице в Instagram.

Звезда сериала «Нюхач» предположила, что все ее проблемы со здоровьем из-за загруженного графика и подготовки к свадьбе. По словам девушки, она в течение нескольких недель спала по три часа и очень мало ела. В одном из постов на своей странице в Instagram девушка задалась вопросом, как она может заботиться о ком-либо, учитывая рабочую нагрузку. Девушка напомнила, что в театре уважительная причина для невыхода на сцену только одна — смерть.

За месяц до случившегося Макеева попала в больницу из-за проблем с женским здоровьем. Известно, что актриса давно мечтает стать матерью, но из-за генетической особенности организма — малого количества яйцеклеток, — ей никак не удается забеременеть. Однако девушка не теряет надежду стать матерью в третьем браке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем занимается муж Макеевой.