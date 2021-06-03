Друзья рассказали о последних днях жизни актера и каскадера Андрея Погребинского

Звезда сериалов «Ментозавры» и «Убойная сила» умер 2 июня. Коллеги Андрея Погребинского поделились, каким человеком был актер и как чувствовал себя незадолго до смерти.

«Прекрасным человеком был. Талантливый и очень здоровый. Ужасаешься, что же нам тогда делать, если такие спортсмены… Не пил, не курил, занимался спортом, вел здоровый образ жизни. Непонятно, по какой причине ушел. Талантливый человек, замечательный друг», — вспомнил друг Погребинского Никита Панфилов.

Актер отметил, что о дате и места прощания пока не сообщили, и заверил 5-tv.ru, что постарается узнать, где и как будет проходить прощание.

Близкий друг Андрея Погребинского, фитнес-тренер Ян Цабут, познакомился с актером в 2012-м и сразу нашел с ним общий язык. По его словам, с близкими Погребинский вел себя открыто и позитивно, мог поддержать разговор на разные темы. Цабут рассказал журналистам, что в последние дни жизни актер плохо себя чувствовал.

«Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь», — рассказал фитнес-тренер Starhit.

По словам Яна Цабута, у Погребинского не было жены и детей. Он посвящал время друзьям и всегда старался уделять время близким, несмотря на частые съемки.

«Незадолго до смерти у него был творческий подъем <…>. В нем не было никакой звездности… Просто большой хороший человек», — отметил фитнес-тренер.

Cмерть Погребинского подтвердила мать актера. Как и Никита Панфилов, Ян Цабут не может рассказать, где и когда будет проходить прощение с Андреем Погребинским.

О смерти актера и каскадера Андрея Погребинского стало известно 2 июня. Звезда сериалов «Ментозавры» и «Убойная сила» ушел на 46-м году жизни. О причинах смерти актера не сообщают. Друг Андрея Погребинского, актер Никита Панфилов, рассказал 5-tv.ru, каким Андрей Погребинский был в жизни. По словам звезды фильма «Духless» и сериала «Сладкая жизнь», смерть друга была для него очень неожиданной.