Просто космос! Сколько стоит билет на вечеринку на ПМЭФ-2021 и какие цены в буфете?

Эфирная новость 1 490

На разных площадках Петербурга выступили десятки знаменитостей, среди которых Григорий Лепс, Niletto, «Мумий Тролль», Сергей Шнуров и другие. Однако увидеть их, оказалось, недешевым удовольствием.

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ-2021

Вечерняя программа Петербургского международного экономического форума не менее важная, чем официальная. Многие контракты на миллиарды рублей заключаются именно на закрытых вечеринках, где даже бутылка воды обойдется в круглую сумму.

Впрочем, обычным горожанам форум тоже сделал подарок. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова увидела какой. Подробности в репортаже.

Вечеринка миллионеров в самом разгаре. Стильно, модно, молодежно. Прием Forbes чествуют 30 самых перспективных бизнесменов. Исполнители под стать — Cream Soda, Дора и Niletto.

Это днем — переговоры, встречи, контракты. Ночная жизнь экономического форума не менее насыщенная. Чертова дюжина вечеринок. 13 главных светских мероприятий — «Мумий Тролль», Григорий Лепс, Борис Гребенщиков, Манижа и множество других звезд. Ряд крупных компаний специально взяли приглашения на закрытые пати. Ведь большой бизнес иногда рождается за бокалом виски.

«Мы можем и должны окупить подобного рода инвестиции», — рассказал один из гостей.

И наряды на этой ярмарке тщеславия соответствующие. Сплошные бренды. Идеальное место для поиска жениха. Но эти «рыбки» не разговорчивы. Возможно испугавшись «пираний» — охотниц за деньгами, мужчины предпочитают шутить, а не говорить о потраченных миллионах. В этот раз участие в ПМЭФ — 960 тысяч рублей.

Цена никого не смущает. На какие жертвы не пойдешь, чтобы завести полезные знакомства. Вход на вечеринку от 90 до 130 тысяч рублей. Пересохло в горле — бутылка воды — 550 рублей. Напитки погорячее — виски за полмиллиона, а может, попробуете за 900 тысяч рублей? Хотя в магазине — в четыре раза дешевле.

Ценами на форуме возмутилась даже Ксения Собчак. За завтрак, который раньше был бесплатным, отдала 3800. И это при ее-то зарплате всего 882 тысячи ежедневно.

На вечеринках ПМЭФ есть буквально все — приватный спектакль, гольф-тусовки, закрытые караоке-пати в обнимку с Uma2rman и многое другое. Но организаторы не забыли и о простых смертных. В дни форума проходит фестиваль «Петербургские сезоны». И здесь все в рамках приличия: культурные выставки, симфонические и рок-концерты.

«Сидя на Дворцовой, насладиться игрой итальянского оркестра и пением Дианы Арбениной могли все желающие. Но необходимо было получить бесплатный билет на сайте. Из-за пандемии их число ограничено. А это уже ВИП-места. И рядом не селебрити, а настоящие герои: врачи и волонтеры, которые спасают жизни тех, кто болеет коронавирусом», — говорит корреспондент Алиса Паршакова.

За ограничениями, к слову, внимательно следят и на закрытых вечеринках. После одной из афтерпати форума разрешения на работу лишился один из клубов. Гости так веселились, что забыли о безопасной дистанции и масках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие бизнес-проекты обсуждают на ПМЭФ, и о чем уже договорились участники форума. Петербургский международный экономический форум в этом году собрал тысячи гостей. На площадке каждый день в офлайн-формате обсуждаются инвестиции и подписываются соглашения.

Тема:
ПМЭФ-2021
4 июн
Автомобиль из кортежа Катара попал в ДТП в Петербурге — видео
4 июн
Экономика новой реальности: какие бизнес-проекты обсуждают на ПМЭФ, и о чем уже договорились?
4 июн
В Петербурге запустили бесплатную пользовательскую 5G-сеть
4 июн
Музыкальный Петербург: звезды шоу-бизнеса выступили перед гостями ПМЭФ-2021
4 июн
Гудбай, Америка? Глава Минфина объявил об отказе от доллара в валютной корзине ФНБ
4 июн
Гости ПМЭФ-2021 «зажгли» под Cream Soda, Niletto и Лагутенко
3 июн
Знакомство с «Алыми парусами» вдохновило школьников на новые свершения
3 июн
Победители «Большой перемены» почувствовали себя лидерами на гоночной трассе «Игоры Драйв»
3 июн
Транспортно-цифровая революция: когда в РФ появятся беспилотные автомобили и поезда
3 июн
Путин: государство окажет поддержку бизнесу

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.26
-0.24 89.26
-0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:51
Минпромторг разберется с жалобой о занижении закупочных цен на яйца
8:40
Россия второй раз подряд проиграла в овертайме четвертьфинала ЧМ с Канадой
8:29
«Это были сумасшедшие деньги»: Пугачева спасла Дробыша от голодной смерти
8:18
Фармацевтический спрут: в РФПИ назвали заказчиков кампании против «Спутника V»
8:07
В США оценили шансы Украины в войне с Россией
8:04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
«Внезапная перемена!» — в Чехии разоблачили «разоблачителей» взрывов во Врбетице
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021
Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июне 2021 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака