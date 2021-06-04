Просто космос! Сколько стоит билет на вечеринку на ПМЭФ-2021 и какие цены в буфете?

Вечерняя программа Петербургского международного экономического форума не менее важная, чем официальная. Многие контракты на миллиарды рублей заключаются именно на закрытых вечеринках, где даже бутылка воды обойдется в круглую сумму.

Впрочем, обычным горожанам форум тоже сделал подарок. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова увидела какой. Подробности в репортаже.

Вечеринка миллионеров в самом разгаре. Стильно, модно, молодежно. Прием Forbes чествуют 30 самых перспективных бизнесменов. Исполнители под стать — Cream Soda, Дора и Niletto.

Это днем — переговоры, встречи, контракты. Ночная жизнь экономического форума не менее насыщенная. Чертова дюжина вечеринок. 13 главных светских мероприятий — «Мумий Тролль», Григорий Лепс, Борис Гребенщиков, Манижа и множество других звезд. Ряд крупных компаний специально взяли приглашения на закрытые пати. Ведь большой бизнес иногда рождается за бокалом виски.

«Мы можем и должны окупить подобного рода инвестиции», — рассказал один из гостей.

И наряды на этой ярмарке тщеславия соответствующие. Сплошные бренды. Идеальное место для поиска жениха. Но эти «рыбки» не разговорчивы. Возможно испугавшись «пираний» — охотниц за деньгами, мужчины предпочитают шутить, а не говорить о потраченных миллионах. В этот раз участие в ПМЭФ — 960 тысяч рублей.

Цена никого не смущает. На какие жертвы не пойдешь, чтобы завести полезные знакомства. Вход на вечеринку от 90 до 130 тысяч рублей. Пересохло в горле — бутылка воды — 550 рублей. Напитки погорячее — виски за полмиллиона, а может, попробуете за 900 тысяч рублей? Хотя в магазине — в четыре раза дешевле.

Ценами на форуме возмутилась даже Ксения Собчак. За завтрак, который раньше был бесплатным, отдала 3800. И это при ее-то зарплате всего 882 тысячи ежедневно.

На вечеринках ПМЭФ есть буквально все — приватный спектакль, гольф-тусовки, закрытые караоке-пати в обнимку с Uma2rman и многое другое. Но организаторы не забыли и о простых смертных. В дни форума проходит фестиваль «Петербургские сезоны». И здесь все в рамках приличия: культурные выставки, симфонические и рок-концерты.

«Сидя на Дворцовой, насладиться игрой итальянского оркестра и пением Дианы Арбениной могли все желающие. Но необходимо было получить бесплатный билет на сайте. Из-за пандемии их число ограничено. А это уже ВИП-места. И рядом не селебрити, а настоящие герои: врачи и волонтеры, которые спасают жизни тех, кто болеет коронавирусом», — говорит корреспондент Алиса Паршакова.

За ограничениями, к слову, внимательно следят и на закрытых вечеринках. После одной из афтерпати форума разрешения на работу лишился один из клубов. Гости так веселились, что забыли о безопасной дистанции и масках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие бизнес-проекты обсуждают на ПМЭФ, и о чем уже договорились участники форума. Петербургский международный экономический форум в этом году собрал тысячи гостей. На площадке каждый день в офлайн-формате обсуждаются инвестиции и подписываются соглашения.