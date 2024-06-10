Страны НАТО захотели в БРИКС: итоги ПМЭФ-2024

«Я не готов поддержать НАТОизацию Украины», — неожиданное заявление сделал Джо Байден в программном интервью американскому изданию Time. Впрочем, нет уверенности, что он имел в виду именно то, что сказал, и что он, действительно, не видит Украины в рядах Альянса. Мог и напутать что-то. Там же следом он заявил, что знает Путина более 40 лет и все эти годы тот его беспокоит.

Простой математикой выходит, что Байден и Путин познакомились где-то в середине 80-х. По официальной биографии Путина он в это время работал в КГБ сначала в Ленинграде, потом был переведён во внешнюю разведку в Дрезден. По официальной биографии Байдена он в эти годы был сенатором от штата Делавер, но много путешествовал бывал и в Ленинграде, и в Германии. Неужели Путин «вербовал» Байдена ещё тогда? В Кремле лишь недоумённо развели руками. Скорее всего, причина сенсации — склероз у 81-летнего американского лидера. У него и раньше были странности в поведении, но сейчас он демонстрирует признаки угасания.

Редакционная статья в Wall Street Journal на этой неделе может поставить крест на предвыборной гонке бывшего сенатора от штата Делавер. Пресс-службе Белого Дома приходится отбиваться на всех фронтах — и на внутреннем, и на внешнем. Тем более, что союзники, почувствовав, что гегемон уже не тот, ищут более выгодные альянсы.

И такие есть, например, БРИКС — основанное Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР объединение, куда на этой неделе попросилась даже Турция, на минуточку, страна НАТО. Стоит ли удивляться, что в Россию, которая на этой неделе председательствует в БРИКС, съехалось столько гостей. О восточных перспективах Петербурга и не только — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Сотни подписанных соглашений, бизнес встречи и круглые столы. ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — ЮАР. Ключевая тема 27-го саммита «Основа многополярного мира и новые точки роста». И их здесь десятки тысяч, но больше всего зрителей и журналистов собрал диалог Россия-Китай. Не хватило ни мест, ни наушников для синхронного перевода.

На полях форума про российско-китайские отношения то и дело звучало: «исторический максимум», «крепкая дружба». Даже в оформлении стендов российские компании использовали красные восточные мотивы, драконов.

«Красное знамя» — так буквально с китайского переводится «Хончи». На таких автомобилях ездят первые лица китайской компартии. Стоят примерно 70 миллионов рублей, продажи в России единичные. Оно и понятно — у нас есть «Аурус», но бюджетные авто, одежда, бытовая техника пользуются небывалым спросом. Отсюда и рекордные цифры товарооборота: в 2023-м он превысил 240 миллиардов долларов.

Обсуждали, как увеличить число сделок в национальных валютах, развивать логистику, наращивать поставки мяса из России в Поднебесную, тех же субпродуктов, которые так ценит азиатская кухня. Суммарный грузооборот между двумя странами планируют нарастить до 300 миллионов тонн в год.

«Северные каналы тоже открыли, я думаю, что в дальнейшем логистику и финансовые вопросы все решат. Сотрудничество России и Китая в торговле перспективное», — уверен председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Форум распахивает двери в будущее.

Например, здесь можно увидеть, как будет выглядеть высокоскоростная магистраль. Поезда, развивающие скорость до 400 километров в час, свяжут 4600 километров. Из Петербурга до Великого Новгорода — всего за полчаса. От Москвы до Луганска — за 12.

На стенде «Петербурга» представили внедорожник XCITE, который будут выпускать на берегах Невы. Северная столица по суммам, прописанным в соглашениях, побила все рекорды — проекты более чем на триллион и двести миллиардов рублей! Два новых небоскреба «Лахта Центра», строительство уникального туристического кластера «Горская» — это тысячи рабочих мест и десятки тысяч туристов, варианты отдыха для любого кошелька.

«Это 260 миллиардов инвестиций в эту территорию, это совершенно другая территория будет. Это большой бассейн под открытым небом круглогодичный, это аквапарк, это гостиницы разного уровня», — описал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Отдельное внимание на форуме здравоохранению. Россия налаживает поставки инсулина в Аргентину, делает упор на развитие собственной косметики, здесь можно опираться на опыт Индии. А на какой Российский опыт могут опираться другие участники форума, демонстрирует Акционерный Банк Россия — первый российский банк, попавший под западные санкции, вкладывает средства в создание реабилитационного центра в Симферополе.

«Планируется приобрести помещение, которое будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием. Для нас этот проект особенно важен, потому что банк Россия — первый федеральный банк, который в 2014 году развернул сеть отделений на Крымском полуострове», — сообщает председатель правления банка «Россия» Татьяна Полинко.

И это лишь часть малая часть той социальной ответственности бизнеса, которая со временем приносит неоценимые дивиденды. Вот, например, здесь же на полях форума «Россия» и СБЕР подписывают соглашения, которые буквально облегчают жизни миллионам потребителям газа, которые смогут оплачивать счета в один клик, когда и где удобно.

Или инвестиции в российскую химическую промышленность. В Омской области, продукты, которые раньше импортировали, будут производить в регионе, а это опять же рабочие места. Развитие социальных программ и транспорта в Воронеже. Соглашение с «Автовазом», которое упростит привлечение инвестиций, а значит и ускорит модернизацию и развитие предприятия, всей отрасли в целом и, конечно, смежных индустрий. Такой стратегический подход максимально эффективен и, что более важно, долгосрочное планирование.

«Банк „Россия“ одной из своих важнейших задач считает поддержку отечественной экономики, и, в первую очередь, секторов экономики, которые требуются для импортозамещения. Производство легковых автомобилей — одна из таких отраслей, где вопрос и проблема с отечественными легковыми автомобилями стоит наиболее остро», — утверждает председатель совета директоров банка «Россия» Михаил Клишин.

Благодаря в том числе соглашению с акционерным банком Россия, флагман отечественного автопрома планирует уже в этом году увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч экземпляров, а к 2030 — до одного миллиона. «Искра», представленная на форуме, заинтересовала многих, а благодаря новому финансированию можно рассчитывать и на расширение модельного ряда. В эксклюзивном интервью обозревателю «Известий» Николаю Иванову, пресс-секретарь президента рассказывает, что именно такие партнерства как раз и двигают экономику страны в гору.

«Мы развиваемся за счёт производства, за счёт переработки, за счёт услуг, а не за счёт нефтянки. Хотя нефтянка, естественно, остаётся одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики, и это качественное развитие экономики чрезвычайно важно», — заявил Дмитрий Песков.

Качественное развитие это и, безусловно, инновации. Петербургский форум — это своего рода витрина не только прорывных технологий, но и идей будущего. Так, к примеру, в последний день работы в фокусе внимания «Биоэкономика» — одна из самых инновационных отраслей.

«В принципе отдельные сферы биоэкономики они не столь уж новы, но ново то, что на сегодняшний день, мы видим, что любое, практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов. Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и чуть ли не лавсановые волокна, и текстильные волокна... Плеяда того сырья, которого мы можем получить из микроорганизмов, перепрограммировав их предварительно, она очень широка. В этом и есть смысл биоэкономики», — утверждает член президиума общероссийской общественной организации «Российская Организация Содействия Науке», Мария Воронцова.

Важно укреплять связи, развивать товарооборот, образовательные программы, культурный обмен.

Сербский режиссер Эмир Кустурица, осматривая павильоны «Экспофорума», рассказал, что сразу несколько российских городов станут декорациями для его нового фильма по мотивам произведений Достоевского. Он уже подбирает актера на роль самого классика.

«Я не знаю. Этот фильм будет на русском, и главная роль человека, которому 22 года, это молодой человек, надо найти такого человека, которого вы не знаете. Новое лицо, как я», — рассказал режиссер, музыкант Эмир Кустурица.

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Россия открыта для обмена и опытом, и технологиями. Это признают и журналисты, посетившие форум, и западные гости.

«Я всегда говорю, что западная антироссийская пропаганда — это полная ложь. И все больше американцев это понимают. Такие мероприятия и репортажи о них, в том числе вашего телеканала — чрезвычайно эффективны. Я всегда делюсь ссылками в своих соцсетях и в своих выступлениях в Америке, чтобы люди знали правду», — сообщил бывший офицер армии США Скотт Беннет.

Западу еще долго не будут давать покоя итоги 27-го экономического форума. Как и то, что без России существовать сложно, как бы некоторым не хотелось.

«Санкционная политика Европейского союза полностью провалилась. Это абсолютно неудачный набор мер. Когда утверждали еще первый пакет, я спросил: какова цель? Мне ответили: поставить российскую экономику на колени. Сегодня, спустя два года, Россия не стоит на коленях, санкции провалились. Мы должны разговаривать», — уверен министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Так, как делают это большинство стран, участниц форума, обеспечивают ту самую многополярность. В промышленности, спорте, искусстве, инновациях — во всем том, без чего развитие экономики здоровой страны, и больше, глобальной экономики, сложно представить.