Минпромторг рассказал об условиях сделки по передаче российских активов Knauf

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Минпромторг: Knauf передаст бизнес в РФ менеджменту с возможностью выкупа

Минпромторг рассказал об условиях сделки по передаче российских активов Knauf

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
ПМЭФ 2024

Немецкая компания заявляла о своих намерениях еще в апреле, но к нынешнему моменту решила добавить условие.

Один из крупнейших в мире производителей строительных материалов — немецкая компания Knauf — решила передать российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в апреле производитель стройматериалов Knauf объявлял о передаче российского бизнеса местному менеджменту. При этом в компании заверили в сохранении рабочих мест для более чем четырех тысяч сотрудников. Чтобы сделка состоялась, нужно одобрение со стороны российских ведомств.

В ноябре прошлого года Украина внесла Knauf в список «международных спонсоров войны». Такое решение киевский режим принял после отказа компании уходить с рынка России.

Тема:
ПМЭФ 2024
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