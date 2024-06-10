У боевиков ВСУ отмечается тяжелая ситуация на поле боя.

Конфликт на Украине переходит в новую фазу противостояния. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Он указал на тяжелую ситуацию на фронте у боевиков ВСУ. На фоне больших потерь и нежелания погибать по желанию главы киевского режима Владимира Зеленского людей не хватает. В этой связи Украина будет делать акцент на ударах по России оружием Запада.

«Людей воевать не хватает, а вот запускать ракеты и беспилотники — на это у них еще людской ресурс найдется. Они будут это делать, и нам нужно быть к этому готовыми. Этот конфликт переходит на новую фазу», — сказал Константинов.

Запад живет колониальным мышлением и ему все равно на другие народы, подчеркнул глава парламента Крыма. Исключением не являются и сотни тысяч украинцев, которые ликвидированы на поле боя — «им плевать».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский боевик переплыл Днепр на плоту из бутылок для сдачи в плен ВС РФ.