«Раскрываются и нейтрализуются»: Развожаев о предотвращении диверсий в Севастополе

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Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

Развожаев: все попытки совершить диверсии в Севастополе эффективно раскрываются

«Раскрываются и нейтрализуются»: Развожаев о предотвращении диверсий в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Тема:
ПМЭФ 2024

В регионе работает штаб, связанный со статусом среднего уровня реагирования.

Все случаи подготовки диверсий против военных России и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Он отметил, что информация относительно внутренней ситуации выдается дозировано, после проведения силовиками необходимых действий.

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«Она (информация о внутренней ситуации. — Прим. ред.) появляется — о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», — сказал Развожаев.

В Севастополе работает штаб, связанный со статусом среднего уровня реагирования на территории региона. В ходе собраний обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для обеспечения безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ вскрыла в Севастополе готовившую теракты против военных России группу агентов Украины. Силовики задержали злоумышленников, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».

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