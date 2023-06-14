Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 26 лет

Ежегодно Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приковывает внимание всех неравнодушных к изменениям, происходящим в российской экономике. История этого значимого экономического события началась еще в 1997-м, и за 26 лет мероприятие приобрело мировой масштаб.

ПМЭФ — что это?

Петербургский международный экономический форум считается одним из самых масштабных событий в мире. Традиционно на треках форума обсуждают вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развивающиеся технологии. Кроме того, на мероприятии презентуют новые программы и крупные проекты.

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На уникальное событие в мире экономики и бизнеса съезжаются первые лица государств, руководители крупнейших российских и иностранных компаний, председатели правительств, министры и управленцы из более ста стран.

Традиционно на ПМЭФ сообщают о самых важных экономических и инновационных проектах.

ПМЭФ-1997: как появился форум

Идея создания и проведения Петербургского экономического форума принадлежала Совету Федерации РФ и Межпарламентской ассамблее (МПА) государств-участников СНГ. Изначально форум задумывали как аналог «Давосского форума», но на российский лад и в рамках СНГ.

В мае 1997-го идею о проведении одобрили президент России Борис Ельцин и главы государств Содружества. Планировалось создать широкую, представительную и объективную дискуссию об экономическом и геополитическом развитии стран.

Первый Петербургский экономический форум (ПЭФ) прошел с 18 по 20 июня в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ. Основными темами форума стали поиск новых возможностей расширения экономического сотрудничества России с другими странами. Тогда на треках вели дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран СНГ и мирового сообщества. Полторы тысячи участников из 50 стран мира обсуждали перспективы создания новых рынков и способы взаимодействия по привлечению капитала крупных зарубежных инвесторов в экономику. Работали 20 «круглых столов». В рамках ПЭФ были представлены 650 инвестиционных проектов, заключены кредитные соглашения между Россией и Белоруссией на 500 миллиардов рублей.

В мае следующего года российский президент Борис Ельцин подписал распоряжение о присвоении форуму статуса ежегодного. Второй ПЭФ состоялся 17–19 июня 1998-го под эгидой СФ ФС РФ и Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

www.globallookpress.com / Boris Kavashkin

В форуме приняли участие председатель правительства РФ Сергей Кириенко, президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители регионов России, главы парламентов, а также представители Совета Европы, ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций. Тогда же форум посетили авторитетные ученые и исследователи, в числе которых были директор Института экономики РАН Леонид Абалкин, директор Института международных экономических политических исследований РАН Александр Некипелов.

На форуме участники обсуждали проблемы в сфере мировой экономики не только на включительном и пленарном заседаниях, но и в рамках «круглых столов». Они были посвящены путям дальнейшего экономического развития СНГ, сотрудничеству в экономических отраслях и развитию регионов. Также на мероприятиях обсуждали проблемы экологии, социальной политики и культуры. Всего на форуме выступили более 500 докладчиков, было подписано 52 договора и протокола по инвестициям на сумму около миллиарда долларов. Так, во втором ПЭФе приняли участие уже 2,5 тысячи человек из 50 стран мира.

В 1999-м количество стран-участниц выросло до 59. На пленарном заседании председательствовали российский премьер-министр Сергей Степашин и директор-распорядитель Международного валютного фонда Мишель Камдессю. Целью форума стало проведение дискуссии об экономических перспективах СНГ.

Кроме того, на мероприятии планировали привлечь зарубежных инвесторов к развитию экономики стран Содружества. Были заключены две тысячи договоров на общую сумму четыре миллиарда долларов. На мероприятиях выступили более 30 представителей политических организаций, работу форума освещали более 600 журналистов со всего мира. Тогда председатель Егор Строев заявил, что информационная блокада Петербургского экономического форума прорвана.

В 2000 году во время четвертого ПЭФа был проведен первый телемост «Москва—Париж» с участием сенаторов России и Франции. Уже насчитывалось более 2,2 тысячи участников из более чем 60 стран мира. На форуме рассматривались вопросы экономического развития стран СНГ и перспективы формирования новых рынков, региональные проблемы.

Пятый ПЭФ, который длился с 13 по 16 июня 2001 года, был официально признан МПА СНГ главным экономическим форумом Содружества. В следующем, 2002 году, в пленарном заседании участвовали Михаил Касьянов и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Майкл Мур. Тогда СМИ не сообщили общую сумму заключенных договоров. Но появилась информация, что только между Россией и Чехией были заключены соглашения на 200 миллионов долларов, а Европейский банк реконструкции и развития выделил России кредиты на различные проекты общей стоимостью в один миллиард долларов.

В 2003 году VII ПЭФ, длившийся с 17 по 21 июня, совпал с торжествами в честь 300-летия Санкт-Петербурга. В форуме приняли участие две с половиной тысячи человек из 48 стран.

В 2004 году на VIII ПЭФе были впервые проведены выставки-презентации европейских стран. В ходе рабочих встреч и круглых столов в том году обсуждались перспективы сотрудничества России и Евросоюза. В Санкт-Петербург для участия в форме съехались три тысячи человек из 50 стран.

ПЭФ и ПМЭФ с Путиным: новая страница главного экономического события года

Владимир Путин принимал участие в ПЭФе с основания форума. В 2000-м он прибыл на мероприятие уже в качестве президента Российской Федерации. В 2005-м событие стали проводить под патронажем президента и правительства России. Тогда престиж мероприятия резко вырос.

Участники рассматривали перспективы международного сотрудничества в Арктике. Помимо вновь увеличившегося количества делегатов (более четырех тысяч человек), на форум приехали семь руководителей зарубежных парламентов, пять российских и 25 зарубежных министров. В главном деловом событии также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. К открытию была приурочена закладка первого камня в основание завода автопроизводителя Toyota в Санкт-Петербурге.

Величкин Сергей, Родионов Владимир / ТАСС

В 2006 году по поручению президента за проведение форума отвечало Минэкономразвития. ПЭФ перенесли в «Ленэкспо» на Васильевском острове. Тогда это был крупнейший выставочный комплекс Петербурга. Пленарные заседания транслировали в интернете, за счет чего общее количество участников достигло пяти тысяч человек. В качестве почетных гостей выступили президент России Владимир Путин и глава Финляндии Тарье Халонен.

В рамках мероприятия заключили соглашение о строительстве автозавода Nissan в Санкт-Петербурге. Также в Ленобласти заложили первый камень в строительство завода General Motors. Общая сумма заключенных на форуме контрактов составила один миллиард долларов.

«Во имя будущих поколений»: Путин поздравил участников ПМЭФ

В 2007 году форум получил статус международного. А аббревиатура удлинилась до ПМЭФ. В работе XI саммита, который проходил с 8 по 10 июля, приняла участие делегация Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе события Владимир Путин провел встречи с руководителями крупнейших западных компаний. Впервые состоялось вручение премии за научные разработки в области энергетики «Глобальная энергия». Количество участников выросло до девяти тысяч человек из 65 стран. Стоимость заключенных контрактов составила 13,5 миллиарда долларов.

В рамках саммита в 2008 году было подписано 17 крупных контрактов, в том числе между «Газпромом» и англо-голландской компанией Royal Dutch Shell о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Ямале и строительстве завода по сжижению газа. Также удалось заключить соглашение о строительстве железнодорожной линии Кызыл — Курагино, которая должна была связать Республику Тыва с остальной частью России. Всего участвовали в ПМЭФ десять тысяч человек из 74 стран мира. Стоимость сделок оценивалась в 14,6 миллиарда долларов.

XIII ПМЭФ и олигархи, ныряющие в Неву

Деловая часть саммита, как обычно, прошла без эксцессов. Форум 2009 года был посвящен перспективам развития отношений России со странами арабского мира. Также прошел первый бизнес-диалог «Россия — США», на котором присутствовали 3,5 тысячи участников из 73 стран. Стоимость контрактов, заключенных в рамках крупнейшего экономического мероприятия в мире, — 6,8 миллиарда долларов. Более 250 официальных делегаций, около 400 отечественных и 300 зарубежных компаний, министры различных стран и заместители председателей правительств выступали в рамках мероприятия и представляли собственные проекты.

© РИА Новости / Илья Питалев

«Русский Давос» продолжался с 4 по 6 июня. А уже в ночь на шестое несколько сотен гостей ПМЭФ отмечали на палубе крейсера «Аврора» годовщину журнала, издающегося мультимиллиардером Михаилом Прохоровым. Мероприятие позиционировалось как after-party ужина у губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Вскоре, как писал «Деловой Петербург», к знаменитому крейсеру подплыла баржа с музыкантами группы Сергея Шнурова «Рубль», славящаяся своей нецензурной лексикой. В разгар мероприятия разгоряченные олигархи, по данным издания, прыгали в Неву, чтобы охладиться.

ПМЭФ-2011: «Северный» и «Южный» поток

В следующем году форум посвятили модернизации российской и мировой экономики. «Газпром» заключил контракт с французскими энергетическими компаниями о строительстве газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». В 2011-м XV ПМЭФ ознаменовался созданием Международного финансового центра, а также предложением о расширении границ Москвы. Впервые была введена практика брифингов. В Петербургском экономическом форуме приняли участие четыре тысячи человек из 74 стран, среди них был также председатель КНР Ху Цзиньтао. Одна из самых крупных сделок 2011 года — заказ на постройку во Франции двух вертолетоносцев «Мистраль» для ВМФ России. Общая сумма заказов оценивалась в семь миллиардов долларов.

В форуме 2012 года приняли участие главы Финляндии и Пакистана — Саули Ниинисте и Асиф Али Зардари. Общее количество участников из 70 стран достигло 5,3 тысячи человек. Сумма подписанных контрактов — 12 миллиардов долларов. В ходе выступления на форуме президент РФ Владимир Путин сообщил делегатам о создании в России специальной комиссии по реализации предпринимательской инициативы и назначении на пост бизнес-омбудсмена председателя «Деловой России» Бориса Титова.

Успешный, но подтопленный ПМЭФ-2013

Семнадцатый по счету Петербургский международный экономический форум прошел успешно. Город заключил контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей. Однако начался форум с потопа. К стенду «Роснано» в выставочном павильоне неправильно подвели воду.

Запомнился форум и громкими высказываниями Владимира Путина. Президент России на открытии выступил за проведение экономической амнистии, заявил о намерении выделить средства из Фонда национального благосостояния на окупаемые инфраструктурные проекты: Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы и скоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань, а также предложил объединить Верховный и Высший арбитражные суды.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Среди крупных сделок был заключен контракт «Роснефти» с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию восьми миллионов тонн нефти по трубопроводу «Дружба» на сумму семь миллиардов долларов. Срок действия ее сначала планировался до 2016 года и на ПМЭФ в этом же году был продлен.

ПМЭФ в преддверии саммита «Большой восьмерки»

XVIII форум пришлось сдвинуть практически на месяц. Он состоялся с 22 по 24 мая 2014 года в связи с грядущим саммитом G8 в Сочи. Саммит «Большой восьмерки» был впоследствии отменен, однако ПМЭФ провели весной. Темой пленарного заседания выбрали «Укрепление доверия в эпоху преобразований». Участникам удалось достигнуть договоренности с компаниями Visa и MasterCard относительно перехода процессинга операций по банковским картам на внутрироссийский рынок. Из 73 стран в Петербург приехали 7,6 тысячи человек. 175 заключенных в рамках форума контрактов оцениваются в 12 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Во время форума госкомпания «Автодор» подписала соглашение со «Стройгазконсалтингом» о строительстве первого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги. Стоимость контракта была крайне высокой: 1,8 миллиарда долларов. Уже в августе следующего года «Стройгазконсалтинг» передал обязательства компании «Крокус интернешнл».

В 2015 году в форуме приняли участие уже десять тысяч человек из 120 стран. Тема пленарного заседания была озаглавлена как «Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту». 205 заключенных соглашений оценивались в 293,4 миллиарда рублей. «Газпромом» и европейскими газовыми гигантами был подписан меморандум о сотрудничестве в реализации прокладки газопровода «Северный поток-2».

Юбилейный XX ПМЭФ-2016: крупнейшие контракты

© РИА Новости / Константин Чалабов

Юбилейный XX ПМЭФ прошел на новой площадке «Экспофорум» с 16 по 18 июня 2016 года. Тема пленарного заседания звучала как «На пороге новой экономической реальности». Форум собрал 12 тысяч участников из 133 стран, в панельной сессии приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Италии Маттео Ренци. Было подписано 356 соглашений общей стоимостью в полтора триллиона рублей.

Один из самых крупных контрактов был заключен между российским оператором сотовой связи МТС и шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson. Договор о поставке программного обеспечения, а также развития сетей оценивался в 1,82 миллиарда евро. Также Минпромторг и «Еврохим» подписали три соглашения о создании химических производств на сумму в 4,5 миллиарда долларов. Меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в азербайджанском городе Гарадаге на пять миллиардов долларов был подписан между российском компанией «Газпромбанк» и азербайджанской госнефтекомпанией ГНКАР.

ПМЭФ-2018

Форум в Санкт-Петербурге выпал на даты с 24 по 26 мая. В Северной столице собрались руководители 40 крупнейших инвестфондов из 20 стран мира. Особым гостем стал посол США в России Джон Хантсман, после ухудшения отношений между Россией, Евросоюзом и США в 2013 году встречу считали важным шагом на пути к хорошим отношениям стран. Также на встречу лично приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, инвесторы Швейцарии и Катара.

ПМЭФ-2019

Ключевой темой форума в 2019-м стало формирование повестки устойчивого развития. Впервые мероприятие перешло на круглогодичный формат работы. В регионах России провели более 100 мероприятий, а число участников Форума увеличилось на 60%. Всего в работе форума приняли участие 19 тысяч гостей из 145 стран мира.

«Сегодня ни американские, ни европейские компании уходить с российского рынка не хотят и вряд ли уйдут в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны и введенные протекционистские меры чреваты в конечном итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что в этих условиях в странах Евросоюза уже назревает понимание взаимной выгоды выстраивания добрососедских отношений с Россией», — заявил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основным событием Форума объявили пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Болгарии Румена Радева, председателя Правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Представители бизнеса и власти обсуждали создание новых производств и бизнесов, устойчивость банковской системы, снижение административного давления на бизнес. На Форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму более трех триллионов рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

ПМЭФ-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Но уже через год лидеры мировых держав прибыли в Санкт-Петербург для обсуждения положения мировой экономики.

ПМЭФ-2021: Гости из Катара

© РИА Новости / Алексей Майшев

24-й Петербургский международный экономический форум посетили 13 тысяч участников. В рамках мероприятия были заключены около 800 сделок на общую сумму почти четыре триллиона рублей. Самыми плодотворными были признаны соглашения с зарубежными партнерами: Катар купил 24,9% Санкт-Петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр», а «НОВАТЭК» и китайская Zhejiang Energy подписали базовые условия соглашения о поставках в Китай сжиженного природного газа с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 лет.

Мероприятие запомнилось громкими заявлениями Владимира Путина: президент России объявил, что закончена прокладка первой нити «Северного потока-2». Кроме того, было решено продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022-го с повышением ставки до 7%, а также освободить компании общепита с выручкой до двух миллиардов рублей от уплаты НДС.

ПМЭФ-2022: четверть века международному форуму

Кирилл Кухмарь / ТАСС

В 2022-м прошел юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. Его главной темой стал тезис «Новый мир — новые возможности». Несмотря на то, что недружественные страны пытались ограничить число делегатов, в мероприятии приняли участие более 14 тысяч представителей политики, экономики, бизнеса, спорта, креативных индустрий из 130 стран мира. 81 государство направило в Россию официальных представителей.

Программа юбилейного форума выдалась насыщенной. В рамках деловой части участники затронули вопросы устойчивого развития экономики и реалий бизнеса в новых геополитических условиях. Также обсуждались темы сотрудничества в разных сферах и освоения новых экономически выгодных международных направлений.

С статусе страны-гостя на ПМЭФ-2022 выступил Египет. В диалоге с делегатами из страны говорили о инвестиционном сотрудничестве, инновациях и безопасности на Ближнем Востоке. В ходе обсуждали создание устойчивых логистических коридоров в эту страну из России и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Центральным событием ПМЭФ-2022 стало выступление президента Владимира Путина. На традиционном пленарном заседании глава России посвятил речь развитию экономики страны на фоне непростой геополитической ситуации, а также затронул вопросы социальной политики.

В рамках форума состоялось шесть двусторонних бизнес-диалогов между российскими и зарубежными партнерами из Египта, Китая, Африки, Латинской Америки, Турции и Ирана. В обсуждениях принимали участие представители БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и делегаты из разных стран. В ходе ПМЭФ было подписано 695 соглашений о международном сотрудничестве.

ПМЭФ-2023: что ждет гостей очередного форума

Валерий Шарифулин / ТАСС

В 26-й раз форум состоится с 14 по 17 июня. В 2023-м мероприятие пройдет под лозунгом: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Основными темами обсуждений в ходе деловой программы ПМЭФ заявлены вопросы мировой и отечественной экономики и выстраивания технологического суверенитета России. Также планируется провести беседы по поводу ответа на новые вызовы рынка труда и приоритетности народосбережения и улучшения качества жизни.

В рамках международного форума запланировано шесть бизнес-диалогов с участниками из арабских стран, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Латинской Америки и ОАЭ. Последнее государство будет участвовать в почетном статусе страны-гостя. Помимо этого предусмотрено проведение 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч по различным темам. Одним из центральных мероприятий, заявленных в программе, эксперты называют консультативный форум «Деловой двадцатки».

Традиционно перед гостями форума на пленарном заседании 16 июня выступит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России объявил, что российский лидер будет присутствовать на мероприятии лично.

Ожидается, что форум посетят и главы некоторых зарубежных государств. В Санкт-Петербург должен прилететь премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Приглашения также передали бразильскому лидеру Луису Инасиу Лулу да Силва и президенту Республики Сербской в составе Боснии и Герцоговины Милораду Додику.

Согласно традиции, в ходе ПМЭФ-2023 будут организованы выставочные площадки. В рамках экспозиций российским и зарубежным компаниям представят возможные технологические решения для бизнеса, а также продемонстрируют инновационные проекты.