Школам запретят уделять контрольным больше 10% учебного времени

Музаев: школам запретят уделять больше 10% учебного времени контрольным
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 1 сентября контрольные работы в школах, кроме Всероссийских проверочных работ (ВПР), должны занимать не более 10% учебного времени. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание», — сказал Музаев в беседе с агентством ТАСС.
Глава Рособрнадзора отметил, что наказание за это нарушение понесут как руководители образовательных учреждений, так и, если их вина будет доказана, региональные профильные министерства.
Он также подчеркнул, что Рособрнадзор сосредоточит все силы на то, чтобы следить за данной ситуацией. Помимо этого, нужно будет согласовывать с ведомством все контрольные, которые проводятся не в рамках ВПР. По его словам, сейчас такого рода работы занимают около 35-40% учебного времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев.
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