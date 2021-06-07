Стали известны дата и место прощания с актером из «Улиц разбитых фонарей» Анчуковым

Стали известны предварительные дата и место прощания с актером Артемом Анчуковым. Как сообщил источник 5-tv.ru, проводить в последний путь знаменитость родные и близкие смогут уже завтра, 8 июня. Отпевание пройдет в 13.00 в Соборе Святого Апостола Андрея Первозванного на шестой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

А после, примерно в 17.00 планируется траурная церемония прощания с Анчуковым в «Тинькофф Арене». Согласно предварительным данным, гроб с телом хотят поставить прямо на ринг. Проститься со звездой придут его родственники, коллеги из мира кино, а также бойцы.

Анчуков с 2003 по 2013 годы работал в театре «Буфф» и снимался в кино. Также он являлся ринг-анонсером M-1 Global и других организаций. Также он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам (ММА).