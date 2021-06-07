Участник ДТП под Петербургом рассказал свою версию гибели Риммы Волковой

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Алексей Хитров
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Водитель микроавтобуса, с которым столкнулся автомобиль с экс-солисткой Мариинского театра, заявил, что не выезжал на встречную полосу.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, @trifonovyo

Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, в столкновении с которым под Петербургом разбился легковой автомобиль Datsun с народной артисткой РФ Риммой Волковой, опроверг информацию о том, что это именно он выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП.

«Я не выезжал на встречную полосу! Встречный водитель выехал на мою полосу. Там же есть два свидетеля и запись регистратора. Какие тут проверки могут быть? Пусть полиция разбирается в этом теперь», — заявил 48-летний мужчина в комментарии сайту KP.RU.

Он добавил, что водитель легковушки во время столкновения не шел на обгон, а просто неожиданно выехал на встречную полосу. Мужчина предположил, что водителю Datsun стало плохо за рулем, сам же он уйти от столкновения не успел.

«Видимо, водителю стало плохо, и он выскочил на встречную полосу. <…> Куда мне реагировать? Он прямо передо мной вылетел. Конечно, не успел уже ничего», — сказал водитель Peugeot Boxer.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Datsun с экс-солисткой Мариинского театра, вылетел микроавтобус Peugeot Boxer.

Как рассказывал 5-tv.ru, в результате ДТП, произошедшего вечером 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области, погибла народная артистка РФ Римма Волкова, а также 61-летний мужчина, который был за рулем той же машины. Еще одна пассажирка, находившаяся в авто с артисткой, была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами обеих рук. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Водитель второй машины-участницы ДТП был также доставлен в больницу с различными травмами и ушибами, однако врачи говорят, что он находится в удовлетворительном состоянии.

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