«Пупсяшка гуляет»: Волосожар опубликовала видео с новорожденным сыном
Неделю назад фигуристка сообщила поклонникам о появлении на свет ее второго ребенка от супруга и партнера по льду Максима Транькова.
Фото, видео: Instagram @fire_bird
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала на своей странице в Instagram видео с новорожденным сыном. В ролике она показала наследника спящим в коляске в саду. Также спортсменка с гордостью продемонстрировала фанатам розы, которые вырастила возле дома. Окончательно Волосожар растопила сердца фолловеров снимком крошечной ступни своего крохи.
«Розы уже распускаются, красота моя, а пупсяшка гуляет», — говорит на видео счастливая звездная мама.
Татьяна Волосожар сообщила поклонникам, что стала мамой во второй раз, неделю назад. Она разместила в своем микроблоге фото из роддома, отметив, что ее семья стала больше на три килограмма и 950 граммов, а также выше на 55 сантиметров. Судя по посту спортсменки, супруг присутствовал при рождении сына и поддерживал ее — Татьяна поблагодарила любимого мужчину за то, что в особенный момент жизни ей было комфортно, спокойно и нестрашно.
Вместе с мужем и партнером по льду, Максимом Траньковым Волосожар также воспитывает четырехлетнюю дочь Анжелику. Пара вместе с 2015 года. Имя недавно появившегося на свет мальчика фигуристы пока держат в секрете.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение таролога Марианны Абравитовой о том, какая судьба ждет сына Татьяны Волосожар и Максима Транькова.
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