В эти минуты в Петербурге проходит церемония прощания с актером и ринг-анонсером Артемом Анчуковым. Выразить соболезнования семье покойного лично в числе прочих пришла певица Татьяна Буланова. Она долгие годы дружила с мужчиной и до сих пор не может поверить в его скоропостижную гибель.

Звезда поднялась на сцену «Тинькофф Арены», чтобы сказать несколько слов о товарище, с которым пережила немало невзгод и счастливых моментов.

«Мне тебя будет очень не хватать. Но ты навсегда останешься в моем сердце и в памяти наших людей. Спасибо тебе за все и прощай», — не сдержала слез Буланова.

Поговаривают, что артистка так тяжело переживает уход Анчукова, потому что когда-то была искренне в него влюблена. По слухам, у селебрити завязался тайный роман во время работы над совместным проектом: они пели дуэтом, записали две композиции. Сама певица предпочитала не комментировать эти догадки, периодически подчеркивая, что между ней и актером «только дружба». Однако поклонники селебрити в эти слова, кажется, не поверили.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Артем Анчуков скончался утром 6 июня. Последние несколько недель актер серьезно болел. У него выявили коронавирус и немедленно положили в больницу. Врачи приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать состояние звезды, однако с каждым днем ему становилось только хуже.

По некоторым данным, Анчуков мог избежать летального исхода, если бы не тяжелое хроническое заболевание, обострение которого спровоцировала вирусная инфекция. Какой именно недуг скрывал о друзей и коллег актер — неясно до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где захоронят скоропостижно скончавшегося актера Артема Анчукова.