Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня

|
Мария Евстигнеева
6 685

Специалист назвала действия, которые помогут благополучно пережить людям период влияния природного явления.

Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня

Фото: Depositphotos / I_g0rZh

Астролог Наталья Анисимова в Instagram назвала даты рождения людей, на которых кольцевое солнечное затмение скажется больше всего. По ее словам, природное явление окажет влияние на каждого, но по-своему.

«У кого-то будут явные судьбоносные события, перемены в семье, месте жительства, а у кого-то придет иное понимание своего пути. Все еще зависит от личного гороскопа», — уточнила Анисимова.

Список дат рождения людей, подверженных влиянию солнечного затмения:

  • 1950 декабрь — 1951 апрель
  • 1955 октябрь — ноябрь
  • 1956 февраль — июль
  • 1964 март — июль
  • 1965 февраль — март, июль — август, декабрь
  • 1969 июнь — ноябрь
  • 1973 декабрь
  • 1974 сентябрь — декабрь
  • 1975 январь
  • 1983 май — сентябрь
  • 1984 март–июнь
  • 1988 июнь — декабрь
  • 1992 июнь, декабрь
  • 1997 январь — март, август — сентябрь
  • 1998 январь — март
  • 2001 октябрь — декабрь
  • 2002 январь — март, октябрь — ноябрь

Если вы нашли свою дату рождения в списке, то пугаться не стоит. Специалист предупредила, что ничего страшного и сверхъестественного не нужно ждать. Более того, стоит рассчитывать на положительный исход всех ситуаций.

«Как раз сейчас ничего делать не нужно, лучше замереть», — прокомментировала астролог.

Звездный эксперт полагает, что подобные затмения не всегда дают явные перемены. Их предназначение для людей — помощь с выбором своего жизненного пути и отказа от заблуждений. К чему это все приведет, станет известно уже в начале осени.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
72.08
-0.75 87.81
-0.83
Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение...

Последние новости

16:12
Цикада напала на Байдена и сорвала вылет пула журналистов Белого дома
15:55
«До меня не долетает, я выше»: получившая роль в МХАТе Бузова ответила хейтерам
15:50
«Радуемся представителям дна»: Пригожин обрушился с критикой на премию МУЗ-ТВ
15:47
Словно часть фантастического сценария: почему церковь из фильма Лунгина могла сгореть в Карелии
15:43
Инфекционист опровергла данные о случаях «черной плесени» под Волгоградом
15:37
Стала известна возможная причина развода Семена Слепакова с женой

Сейчас читают

Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня
Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Родились в рубашке: ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней
В долгах как в шелках: ТОП-4 знака зодиака, которым нельзя брать кредиты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака