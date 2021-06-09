Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня
Специалист назвала действия, которые помогут благополучно пережить людям период влияния природного явления.
Фото: Depositphotos / I_g0rZh
Астролог Наталья Анисимова в Instagram назвала даты рождения людей, на которых кольцевое солнечное затмение скажется больше всего. По ее словам, природное явление окажет влияние на каждого, но по-своему.
«У кого-то будут явные судьбоносные события, перемены в семье, месте жительства, а у кого-то придет иное понимание своего пути. Все еще зависит от личного гороскопа», — уточнила Анисимова.
Список дат рождения людей, подверженных влиянию солнечного затмения:
- 1950 декабрь — 1951 апрель
- 1955 октябрь — ноябрь
- 1956 февраль — июль
- 1964 март — июль
- 1965 февраль — март, июль — август, декабрь
- 1969 июнь — ноябрь
- 1973 декабрь
- 1974 сентябрь — декабрь
- 1975 январь
- 1983 май — сентябрь
- 1984 март–июнь
- 1988 июнь — декабрь
- 1992 июнь, декабрь
- 1997 январь — март, август — сентябрь
- 1998 январь — март
- 2001 октябрь — декабрь
- 2002 январь — март, октябрь — ноябрь
Если вы нашли свою дату рождения в списке, то пугаться не стоит. Специалист предупредила, что ничего страшного и сверхъестественного не нужно ждать. Более того, стоит рассчитывать на положительный исход всех ситуаций.
«Как раз сейчас ничего делать не нужно, лучше замереть», — прокомментировала астролог.
Звездный эксперт полагает, что подобные затмения не всегда дают явные перемены. Их предназначение для людей — помощь с выбором своего жизненного пути и отказа от заблуждений. К чему это все приведет, станет известно уже в начале осени.
Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 июня.
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