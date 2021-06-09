Астролог назвала даты рождения тех, чью судьбу изменит солнечное затмение 10 июня

Астролог Наталья Анисимова в Instagram назвала даты рождения людей, на которых кольцевое солнечное затмение скажется больше всего. По ее словам, природное явление окажет влияние на каждого, но по-своему.

«У кого-то будут явные судьбоносные события, перемены в семье, месте жительства, а у кого-то придет иное понимание своего пути. Все еще зависит от личного гороскопа», — уточнила Анисимова.

Список дат рождения людей, подверженных влиянию солнечного затмения:

1950 декабрь — 1951 апрель

1955 октябрь — ноябрь

1956 февраль — июль

1964 март — июль

1965 февраль — март, июль — август, декабрь

1969 июнь — ноябрь

1973 декабрь

1974 сентябрь — декабрь

1975 январь

1983 май — сентябрь

1984 март–июнь

1988 июнь — декабрь

1992 июнь, декабрь

1997 январь — март, август — сентябрь

1998 январь — март

2001 октябрь — декабрь

2002 январь — март, октябрь — ноябрь

Если вы нашли свою дату рождения в списке, то пугаться не стоит. Специалист предупредила, что ничего страшного и сверхъестественного не нужно ждать. Более того, стоит рассчитывать на положительный исход всех ситуаций.

«Как раз сейчас ничего делать не нужно, лучше замереть», — прокомментировала астролог.

Звездный эксперт полагает, что подобные затмения не всегда дают явные перемены. Их предназначение для людей — помощь с выбором своего жизненного пути и отказа от заблуждений. К чему это все приведет, станет известно уже в начале осени.

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