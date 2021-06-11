Гаджи Гаджиев оценил шансы России в матче с Бельгией

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Алексей Хитров
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Команды встретятся 12 июня в рамках группового этапа Евро-2020 на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Гаджи Гаджиев оценил шансы России в матче с Бельгией

Фото: Depositphotos / anekoho

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Единственным преимуществом сборной России в матче с Бельгией на Евро-2020 может быть разве что фактор домашнего поля, уверен бывший главный тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев.

Он подчеркнул, что российская команда ни в чем не превосходит соперника, кроме того, у бельгийцев очень хорошие атакующие футболисты, и чтобы не уступить, россиянам нужно будет их нейтрализовать. Если это удастся, то есть шанс взять верх в матче, считает Гаджиев.

«Это может показаться банальным, но у россиян появятся шансы только в том случае, если они сыграют предельно строго в обороне, максимально собранно. А как еще могут выиграть подопечные Черчесова? Пропустить три, но забить четыре? Не приходится надеяться, что российские футболисты смогут справиться с бельгийцами за счет индивидуального мастерства. Необходимо быть хорошо готовыми физически, цепко действовать в обороне и агрессивно — в атаке», — заявил легендарный тренер, «профессор» футбола в интервью RT.

Гаджиев также отметил, что старт турнира редко бывает простым, независимо от того, насколько сильным попадается первый соперник.

«Не думаю, что это принципиально. Если бы в первом матче сборная России встречалась не с Бельгией, а с Данией, то ей все равно противостоял бы очень сильный соперник. Безусловно, подопечные Роберто Мартинеса чуть-чуть посильнее, но старт турнира редко получается простым. Возможно, действительно, лучше сразу сразиться с лидером», — сказал Гаджиев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне из-за травмы пропустит стартовый матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой России, который состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020
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