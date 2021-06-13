«Дома играть тоскливо»: Губерниев отреагировал на поражение РФ в матче с Бельгией

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Виктория Андреева
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Россияне проиграли соперникам со счетом 0:3. Матч проходил в Северной столице на стадионе «Санкт-Петербург».

«Дома играть тоскливо»: Губерниев отреагировал на поражение РФ в матче с Бельгией

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован поражением сборной России по футболу на Евро-2020. В разгар игры первого тура группового этапа бельгийцы забили нашей команде три мяча. Как ни старались россияне, вырвать победу у противника не получилось.

Объясняя причины случившегося, Губерниев с сожалением констатировал, что это, отчасти, промах главного тренера Станислава Черчесова. Комментатор счел, что на Евро-2020 можно было выпустить более опытных и выносливых игроков.

Дмитрий Губерниев обратил внимание, что первые два гола в ворота россиян бельгийцы забили очень быстро. Дальше — просто гуляли по полю, якобы понимая, что уже одержали победу.

«Нам забили быстро. И дальше Бельгия ходила пешком. Мы впереди не создали вообще ничего. Сзади что ждали, то и получили. Плохо, что много пропустили. Может помешать выйти даже с третьего места. Дома так тоскливо, конечно, играть — это нездорово. Даже против Бельгии», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Оставив эмоции, спортивный комментатор намекнул, что шанс выйти на следующий уровень у российских футболистов все же есть. Во-первых, Бельгия считается одной из самых сильных команд Евро-2020, а значит, самый сложный рубеж преодолен. Во-вторых, у соотечественников еще есть время перевести дух и с новыми силами ринуться в бой.

«Дальше надо хоть кого-то обыграть. По матчу с Бельгией не видно, как. Но там будет уже не Бельгия! И все же, вперед, Россия!» — поддержал своих Губерниев.

Главный тренер россиян Станислав Черчесов по числу крупных поражений сборной страны обогнал экс-наставника Гуса Хиддинка. Под руководством действующего тренера футболисты проигрывают с разгромным счетом уже в шестой раз. На время работы нидерландца пришлось пять подобных поражений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из футболистов играл в составе сборной России на Евро-2020.

Тема:
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