«Волна дури»: Валерия высказалась о Моргенштерне после скандала на премии Муз ТВ

Народная артистка РФ и певица Валерия поделилась своим мнением о кумире современной молодежи — рэпере Алишере Моргенштерне. Она отметила, что исполнитель, что бы о нем ни говорили, явление, даже с музыкальной точки зрения. Знаменитость признала, что часто наблюдает, как слушатели заводятся и пускаются в пляс с первых нот популярных треков рэпера. Однако, добавила Валерия, ни она, ни ее дети никогда не слушали и не будут «слушать это».

Как известно, минувшая премия Муз ТВ запомнилась зрителям множеством скандалов. Одним из них был демарш Моргенштерна, который выскочил на сцену доказывать, что Александр Ревва не заслуживает звания лучшего исполнителя. Валерия сочла, что поведение хоть и было некорректным, но рэпер все же имеет право выразить свое мнение.

Кроме того, накануне суд оштрафовал музыканта на 100 тысяч рублей за пропаганду в текстах его песен наркотиков. С приговором артист не согласился, пообещав оспорить решение. Он также отметил, что рэперы часто поют о «плохих вещах», и это не склонение к ведению маргинального образа жизни, а суть истории субкультуры.

«Он (Моргенштерн. — Прим. ред.) — явление даже с музыкальной точки зрения. Моргенштерн — артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса. Но я категорическая противница того, чтобы пропагандировали наркотики и насаждали, прививали нецензурную лексику. Понятно, что Моргенштерн не единственный. Это тренд поколения. Мне казалось, что волна этой дури должна быстро закончиться, а она задержалась», — рассуждала Валерия.

Певица ностальгически добавила, что раньше музыка в буквальном смысле создавалась руками людей, владеющих инструментами и голосами. Теперь же, для того чтобы записать пластинку, достаточно дать задачу компьютеру.

«Скоро и песни исполнять будет искусственный интеллект. Иногда я думаю: „Господи, пусть лучше искусственный интеллект, чем…“ Не буду называть фамилии», — цитирует Валерию «АиФ».

Народная артистки уверена, что в стране необходим жесткий запрет на мат и пропаганду запрещенных веществ, так как это «разлагает» умы и чувства юношей и девушек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судебной тяжбе СБУ и Моргенштерна, которая началась после того, как Украина запретила рэперу въезд на свою территорию.