«Это было последнее, что я помню»: Сумишевский винит себя в смертельной аварии

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Виктория Андреева
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После ДТП певец потерял мать своего ребенка. Натальи Бородкиной не стало 6 февраля.

«Это было последнее, что я помню»: Сумишевский винит себя в смертельной аварии

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

С момента гибели возлюбленной певца Ярослава Сумишевского прошло чуть более четырех месяцев. Он мало-помалу начал отходить от трагедии. Однако до сих пор никак не избавится от одной навязчивой мысли: может, в тот роковой день, 29 января, он мог спасти любимую от ДТП?

Наталья Бородкина умерла от последствий тяжелейших травм. Холодным январским утром селебрити выдвинулись из дома на концерт в Красноярский край. Примерно в 70 километрах от Ачинска их автомобиль Toyota занесло, вследствие чего водитель и пассажиры попали под фуру.

Управлявший машиной скончался на месте, Наталью госпитализировали и поместили в краевую больницу. Вскоре ее транспортировали в медучреждение Красноярска. За жизнь женщины боролись лучшие врачи. Но все усилия оказались тщетны. Избранницы певца не стало 6 февраля.

«Мы выехали очень рано, я обычно на гастролях стараюсь спать побольше, где это возможно. В последний раз я оглянулся на нее — она сидела сзади. Она мне улыбнулась. Это было последнее, что я помню в этой дороге. После этого случилась трагедия. Думаю, я мог сказать водителю: „Не гони — погода плохая, метель“», — делился воспоминаниями с Борисом Корчевниковым Сумишевский.

Больше всего на свете Ярослав жалеет, что не успел взять любимую Наташу в законные жены. Женщина подарила артисту сына, в котором тот не чает души.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ярослав Сумишевский бросил первую супругу и какую роль в этом деле сыграла ныне покойная Наталья Бородкина.

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