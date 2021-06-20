Сын легендарного Александра Башлачева покончил с собой в Москве

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 006

Егор родился от отношений рок-музыканта с Анастасией Рахлиной через несколько месяцев после его гибели.

Сын легендарного Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Фото: Getty Images / Joanna Stingray

В Москве под окнами квартиры было найдено тело сына легендарного музыканта и участника Ленинградского рок-клуба Александра Башлачева. Предварительно, он покончил с собой. Однако записки найдено не было.

Егор родился 3 августа 1988 года от отношений рок-музыканта с Анастасией Рахлиной через несколько месяцев после его гибели. По информации 5-tv.ru, мужчина был инвалидом второй группы и состоял на учете в ПНД, а также проходил лечение в психиатрической клинике. В последнее время он проживал с опекуном. Его мать умерла три года назад.

К слову, Егор был последним из оставшихся в живых детей Башлачева. Родившийся осенью 1985 года Иван умер еще в младенчестве.

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