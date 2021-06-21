Накажите себя сами: Захарова «щелкнула по носу» США за новые санкции против РФ

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Светлана Шевченко
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Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, а давно ли Америка начала жить «по закону».

Накажите себя сами: Захарова «щелкнула по носу» США за новые санкции против РФ

Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov

Американские власти должны сначала наказать себя за Югославию и Ирак, а также за миллионы убитых людей по всему миру, а потом уже произносить слово «закон», уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово „закон“ произносить», — возмутилась в своем Telegram-канале дипломат в ответ на новые санкции США против РФ.

Накануне в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки продолжила привычную для себя риторику. Комментирую итоги женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена, она заявила, что принятые лидерами двух стран договоренности никакого влияния на политику антироссийских санкций не оказали. Псаки, в частности, высокопарно добавила, что рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия от Белого дома «требует закон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о новых санкциях против РФ объявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Прозвучало оно именно тогда, когда в Вашингтон после трехмесячного перерыва уже летел российский посол Анатолий Антонов. По прибытию, действия США он коротко назвал «не тем сигналом».

К слову, чем обернутся новые санкции США против России для них же самих, еще на пресс-конференции в Женеве четко обозначил Владимир Путин.

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