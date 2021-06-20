В США готовят новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний

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Алексей Хитров
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Эксперты констатируют сохранение враждебности между двумя странами после саммита Путина и Байдена в Женеве.

В США готовят новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний

Фото: globallookpress.com / Jens Büttner

Тема:
Северный поток — 2 Встреча Путина и Байдена в Женеве 2021

В Белом доме готовят новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным и строительства газопровода «Северный поток-2» («СП-2»). Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — заявил Салливан.

Также, по его словам, США продолжат вводить ограничения против российских компаний, строящих трубопровод «СП-2».

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“. Он это делал и продолжит делать», — цитирует Салливана РИА Новости.

Анонсирование Соединенными Штатами новых санкций против России говорит о том, что отношения остаются враждебными после саммита лидеров стран, считает доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

«Я думаю, это связано с тем, что у нас как были, так и остаются враждебные отношения. И никуда мы от этого по большому счету не уйдем. Ничего в принципе не изменилось. Мы ошибочно часто принимаем текущие заявления лидеров США о намерении вести диалог за какую-то попытку сближения. Да, они заявили, что диалог будут вести, но это не значит, что не будет никаких акций враждебности с их стороны», — констатирует эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве прокомментировал по просьбам иностранных журналистов ситуацию с арестом Алексея Навального. По его словам, блогер неоднократно совершал противоправные деяния, при этом получал шансы реабилитироваться, но ими не воспользовался. Поскольку любой преступник должен понести заслуженное и соразмерное своим поступкам наказание, то именно это и произошло в ситуации с Навальным.

Комментируя вероятность новых санкций со стороны США в отношении России после саммита в Женеве, Путин заявил, что это будет означать только одно: упущение очередной возможности урегулировать ситуацию между странами.

Тема:
Северный поток — 2
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