«Ноги перевязаны, лица нет, живот разрезан»: Алиса Аршавина о своем состоянии

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что на фоне имущественных и финансовых споров после развода ее состояние продолжает ухудшаться. В новом интервью журналистка призналась, что публика не знает и о половине ее проблем.

Как известно, после скандального расставания со спортсменом, от которого Казьмина родила дочь Есению, у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за аутоиммунного некроза она пострадала и внешне — буквально лишилась носа. Недугу сопутствовали и другие заболевания, из-за которых в течение нескольких месяцев Алиса была на грани жизни и смерти. Почувствовав себя лучше, она решила рассказать всю правду о своем экс-супруге и своем тяжелом положении. После серии телешоу, некоторые из которых снимались прямо в больничной палате, Казьмина продолжает давать интервью и раскрывать новые подробности скандала.

«У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю», — заявила Аршавина в беседе с YouTube-блогером Суреном Каграмановым.

Была упомянута в интервью и Юлия Барановская, которую Аршавин бросил ради Казьминой беременной третьим ребенком. Телеведущая до сих пор ведет судебные споры об алиментах на детей, но объединиться с ней Алиса не хочет.

«А зачем мне встречаться с ней? С какой стати? За то, что ее ******(подлец) поступил ровно так же со мной, как с ней? Ну как может человек вернуться из Казахстана и пройти мимо жены, мимо дома и мимо детей?» — восклицала журналистка.

Сейчас женщина продолжает борьбу за жизнь и недвижимость Аршавина. Вскоре ей грозит выселение из дома в Коломягах под Санкт-Петербургом — мать спортсмена выиграла суд и апелляцию и отвоевала жилье. Алиса воспитывает дочь от Аршавина, а также двух наследников от предыдущих отношений. Теперь она боится, что окажется с детьми на улице. Переживаниями многодетная мама делится с поклонниками, хотя многие высказываются в ее сторону жестко — намекают на «эффект бумеранга» и припоминают, как она хвасталась перед Барановской свидетельством о браке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подписчики Алисы Казьминой уберегали ее от необдуманных поступков.