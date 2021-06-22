«Сборную не встретили»: Черчесов опечален равнодушием российских болельщиков

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Яна Вахрушева
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Болельщики не встретили российскую сборную в аэропорту после разгромного мачта в Копенгагене.

«Сборную не встретили»: Черчесов опечален равнодушием российских болельщиков

Фото: ТАСС / Григорий Дукор

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная России по футболу вернулась на Родину после неудачного матча с Данией в рамках Евро-2020. Но их встретили только журналисты.

«Вернулись домой, но болельщики сборную не встретили», — так подписали фотографию грустного тренера администраторы его фан-аккаунта.

Instagram @cherches_stanislav

Вместо болельщиков сборную России по футболу встречал только ОМОН, сообщает «Спорт-экспресс». Команда покидала Шереметьево не через обычный зеленый коридор, а через VIP-выход. Автобус спортсменов оцепили сотрудники правопорядка и не подпускали к нему журналистов. Но корреспондентам все-таки удалось получить комментарий от Артема Дзюбы с помощью провокации: журналисты попросили футболистов не прятаться за спинами офицеров.

«Я уже ответил на все вопросы. От вас я не прячусь, особенно от тебя!» — резко ответил Дзюба.

Тренер команды Станислав Черчесов от комментариев также отказался, пожелав представителями СМИ доброго утра. На диалог с журналистами вышел только пресс-секретарь команды Игорь Владимиров. Самый популярный вопрос: уйдет ли Черчесов в отставку после разгрома российской сборной на Евро-202?

«Станислав Саламович прошел все необходимые процедуры после матча, раздал все флеш-интервью, посетил пресс-конференцию. Пояснил причины поражения, подвел, насколько это возможно, итоги турнира. Никаких разговоров, никаких решений на эту тему не было», — ответил Владимиров.

Он также отметил, что Черчесов игрой не доволен:

«Сложилось впечатление, что тренер доволен игрой? Нет, конечно, там не совсем все замечательно и хорошо, как вы говорите».

Сборная России завершила свое участие в Евро-2020. В финальной встрече группового этапа россияне уступили национальной команде Дании со счетом 1:4. Среди игроков отечественной сборной голом отметился Артем Дзюба, блестяще отправивший мяч в ворота Каспера Шмейхеля с пенальти.

Ранее 5-tv.ru рассказал, уйдет ли Станислав Черчесов в отставку после разгромного матча с Данией и сколько заплатят футболистам? 

Тема:
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