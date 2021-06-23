Бьюти-астрология: в какие дни маникюр привлечет деньги и удачу?
Маникюр — это та бьюти-сфера, в которой действительно могут пригодиться астрологические знания.
Фото: Depositphotos / victoreus
Астрологи уверены – каждый день недели несет в себе уникальный энергетический посыл. Поэтому, чтобы привлечь материальное благополучие и избежать неудачи, перед посещением маникюрного салона необходимо отслеживать наиболее благоприятные периоды.
Понедельник
Понедельник астрологи считают наиболее благоприятным днем для маникюра. Поскольку, подстригая ногти в начале недели, можно избавиться от негативного настроения, тоски и даже депрессии.
Вторник
Второй по счету день недели находится под покровительством Марса – планеты «энергии». Так что бьюти-процедура во вторник поможет преодолеть различные трудности, побороть апатию и вернуть интерес к жизни.
Среда
Среда находится под влиянием Меркурия, который отвечает за интеллект и динамику. Поэтому маникюр в середине недели способствует активизации мышления. Кроме того, уходовая процедура в среду поможет привести мысли в порядок.
Четверг
В этот день недели маникюр стоит делать тем, кто страдает от низкой самооценки, а также от неуверенности в себе. Четверг – день Юпитера. Поэтому мудрая и благочестивая планета обязательно придаст нужных сил.
Пятница
Пятница считается неблагоприятным днем недели для уходовых процедур. Поскольку ногти будут расти очень медленно. Кроме того, в этот день можно навлечь на себя беду и несчастье.
Суббота
Суббота – день Сатурна. Именно в этот день благодаря бьюти-процедурам можно улучшить материальное положение, а также попрощаться со всеми долгами. Кроме того, в субботу возможен успех на личном фронте.
Воскресенье
Седьмой день недели находится под покровительством Солнца – властной и мощной планеты. Так что в воскресенье не стоит стричь ногти, иначе Высшие силы могут отнять внутреннюю энергию.
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