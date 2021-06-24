Секси Лолита и «летающая» Бузова: чем запомнилась красная дорожка фестиваля «Жара»

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, россиянам все же удалось побывать на самом долгожданном мероприятии лета 2021 года — фестивале «Жара». Он проходил в подмосковном Красногорске.

Звезды эстрады за время пандемии так соскучились по своим фанатам, что решили порадовать их не только яркими выступлениями, но и эксцентричными костюмами. Шоу получилось незабываемым! И, к слову, не обошлось без забавных казусов. 5-tv.ru вспоминает, как это было.

Лолита Милявская

Такая эпатажная дама, как певица Лолита, просто не могла проигнорировать торжество. Кажется, она очень долго готовилась к выходу на красную дорожку: наряд получился очень неожиданным.

Звезда предпочла надеть черное матовое мини-платье с воротом из меха а-ля «овечка». Дополнила образ перламутровыми «лодочками» и странным аксессуаром в форме обглоданной косточки. Была это миниатюрная сумочка или странная игрушка — неизвестно. Но Лолите, кажется, все очень понравилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Ольга Бузова

Блистала на «Жаре» и поющая ведущая Ольга Бузова. Мало того, что звезда кардинально сменила имидж, выйдя из брюнетки в блондинку, так еще и надела платье с огромным шлейфом в стиле Леди Гаги.

Перед выходом к зрителям Бузова активно снимала сторис. Она крутилась, танцевала, чтобы показать «своим людям» то, над чем так долго трудились костюмеры и визажисты. Как вдруг! — звезда чуть не упала, споткнувшись о дорогущий наряд.

Перспектива выйти на сцену со ссадинами на лице, конечно, так себе. Но оправившись от шока, Ольга сильно рассмеялась — вот он, профессионализм.

Instagram @buzova86

Кети Топурия

А вот солистка группы A’Studio Кети Топурия не стала долго экспериментировать со внешностью. Она просто перевоплотилась в «космическую» женщину. Звезда появилась на красной ковровой дорожке «Жары» в белом костюме с элегантным декольте и рукавами в стиле фэнтези.

Певица не решилась выделить лицо макияжем, как делают многие. Все максимально сдержанно и неброско. Зато — со вкусом!

Instagram @keti_one_official

Вера Брежнева

39-летняя Вера Брежнева же предстала в образе молодой Дженнифер Лопес — все максимально открыто и блестяще. На голову звезда надела гламурный розовый парик в стиле стрижки каре с челкой, а тело украсила полупрозрачным нарядом, удивительно подчеркивающим ее округлые формы.

Нечего скрывать: поклонники остались в восторге! Впрочем, как и сама звезда.

Instagram @ververa

Ани Лорак

Певица Ани Лорак пошла по пути телеведущей Регины Тодоренко: за одну программу она успела сменить аж три наряда. Сначала дива позировала в скромном платье нюдового оттенка с едва заметными блестками, затем примерила одеяние в греческом стиле, украсив ноги золотыми цепями, а в заключение надела классическое алое платье с огроменным вырезом на ножке и длинным шлейфом.

А вдруг этот концерт последний до окончания пандемии? Нужно было приносить все и сразу!

Instagram @anilorak

Ранее 5-tv.ru рассказал почему певицу Клаву Коку осудили за наряд на премии Муз-ТВ.