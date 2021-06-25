Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Остались считанные часы! Что известно о готовящемся шоу «Алые паруса» 2021

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Ровно в 22:00 в центре Петербурга развернется феерическое шоу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Сегодня, 25 июня, ровно в 22 часа, в Петербурге оживет сказка. Начнется главный праздник российских выпускников «Алые Паруса». Этой ночью прошла генеральная репетиция.

И хотя сценарий держится в секрете, можно уверенно сказать: зрителей ждет грандиозное шоу. Увеличилось количество площадок, представление развернется даже на крыше Эрмитажа. Н начнется шоу с концерта на Дворцовой площади, на котором выступят популярные артисты, — Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony и Niletto.

А завершится праздник свето-пиротехническим шоу в акватории Невы. Незабываемое зрелище — тысячи разноцветных фейерверков, взмывающие в небо, и величественный бриг «Россия» под алыми парусами, который грациозно движется на фоне декораций исторического Петербурга и белых ночей.

В этом году из-за пандемии количество зрителей будет ограничено — на Дворцовую площадь и набережную Невы смогут попасть только петербургские выпускники. Для посторонних вход закроют. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность. Организаторы и власти Петербурга настоятельно призывают всех поклонников «Алых Парусов» смотреть представление по телевизору. Что удобнее — ведь только так удастся увидеть праздник во всех деталях.

Кульминацию шоу покажут главные телеканалы страны. А полностью его можно будет увидеть по Пятому канал. Трансляция начнется в 22 часа.

Тема:
Алые паруса
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