Озорная Маша или мистер Грю: какая ты мультяшка по гороскопу?

Персонажи мультфильмов — яркие представители различных характеров и наборов качеств людей. Они также могут быть отображением различных знаков зодиака. Узнай, какая же ты мультяшка по гороскопу!

Овен

Люди, рожденные под этим созвездием, напоминают всегда озорную и веселую Машу. Эти люди жизнерадостны и неугомонны. Никогда не могут усидеть на месте, весьма деловиты и заняты. У них всегда много идей и их жизнь полна приключений.

Телец

Представители этого знака зодиака схожи с домовенком Кузей. Они такие же хозяйственные и экономные. Нежные и ранимые тельцы становятся крайне упрямыми, если кто-то начинает ими помыкать или советовать, как лучше вести хозяйство, а тем более как распоряжаться своими финансами. Приоритет в их жизни — это здоровье близких и достаток в семье.

Близнецы

Этот знак зодиака наиболее схож с мышонком Джерри. Эти люди добродушны и никогда не позволяют себе унывать. Они совсем не злопамятны и не будут ссориться с кем-либо по пустякам.

Кадр из м/ф «Том и Джерри»

Рак

Своим характером раки напоминают грустного Пьеро. Представители этого знака зодиака часто позволяют себе страдать, а также отличаются нерешительностью в личной жизни.

Лев

Это — типичный мистер Грю из мультика «Гадкий Я». Этих людей можно назвать вселенскими злодеями с высокими амбициями. Несмотря на импульсивный характер, внутри они все-таки добрые и смелые. Главный козырь при взаимоотношении со львами — похвала. Любое доброе слово в его адрес растопят его сердце.

Дева

По характеру дева очень напоминает кролика из «Винни-Пуха». Ее главные черты — рациональность и хозяйственность. У нее никогда ничего не пропадет просто так. «все в дом» — принцип, по которому живут представители этого знака зодиака.

Весы

Человек, рожденный под этим знаком напоминает крокодила Гену из мультика про Чебурашку. Ведь он такой же, как и весы — рассудительный, добрый и веселый. Он трезво оценивает ситуацию и принимает неспешные взвешенные решения.

Скорпион

Это — принц Чарминг из мультфильма про Шрека. Такой же самовлюбленный, подозрительный и ревнивый. Кроме того, скорпион такой же злопамятный и мстительный, как и персонаж.

Кадр из м/ф «Миньоны»

Стрелец

Рожденные под этим созвездием напоминают Чиполино. Они защищают слабых и униженных. День прошел не зря, если стрелец отстоял чьи-нибудь права или не вывел кого-нибудь на чистую воду. Эти люди горят внутренним огнем, когда чувствуют, что защищают правду.

Козерог

Представители этого созвездия обладают экономичностью, плавно переходящую в жадность. Они — как дядюшка Скрудж никогда не одолжат денег. Исключений нет, даже близкие и родственники получат отказ в этом вопросе.

Водолей

Это — Незнайка. Люди, рожденные под этим знаком такие же добрые и рассеянные, смотрящие на мир через «розовые очки». Им тяжело даются серьезные дела, хотя в сфере творчества могут добиться высоких высот.

Рыбы

По своему характеру очень напоминают миньонов. Рыбы такие же добрые, веселые и активные. Люди, рожденные в это созвездие прекрасные исполнители с креативными идеями.

У каждого знака зодиака есть наиболее удачные дни среди недели. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому и когда везет больше всего.