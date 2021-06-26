Уникальное мультимедийное шоу «Алые паруса» состоялось этой ночью в Санкт-Петербурге. Фантастический по красоте вечер завершил Всероссийский выпускной школьников и студентов. Посмотреть трансляцию феерического праздника могли зрители из разных уголков мира — затаив дыхание, они следили за тем, как в самом сердце Северной столицы разворачивается настоящая сказка.

Пиротехническое шоу, путешествия во времени, волшебный концерт с самыми знаменитыми артистами российского шоу-бизнеса, салют и ослепительный бриг «Россия» под алыми парусами — все это ждало выпускников, собравшихся в центре города, а также аудиторию, наблюдавшую за шоу у экранов.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в 2021 году, власти Петербурга приняли решение ограничить проход на праздник всех, кроме выпускников. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул: ученики это заслужили.

«У нас крутые выпускники. Они заслужили этот волшебный праздник. Они 11 лет старались, переживали и победили. И я хотел бы сказать слова благодарности Банку „РОССИЯ“, он подарит такой прекрасный праздник, а самое главное, бриг „Россия“ под алыми парусами. И, конечно, слова благодарности Пятому каналу за его профессионализм», — отметил глава Северной столицы.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. А для тех, кто не мог насладиться волшебным шоу вживую, была организована прямая трансляция. Зрители смогли насладиться завораживающим вечером со всех точек, и за считанные секунды переместиться из одной локации в другую, ведь не зря у «Алых парусов» из пяти только в этом году полученных наград престижного мирового конкурса Global Eventex Awards одна в номинации «Прямая трансляция».

«Зритель на набережной видит реальную картину аквапиротехнического шоу процентов на 25 максимум. Потому что это соединение драматургических элементов действия, сцен, актеров и пиротехнического шоу его можно увидеть только на экране телевизора», — заверил заместитель генерального директора АО «Телерадиокомпания «Петербург», режиссер трансляции водно-пиротехнического шоу проекта «Алые паруса 2021» Иван Вялков.

Сказочное театрализованное представление разворачивалось сразу в нескольких локациях. Одной из них, помимо акватории Невы, стрелки Васильевского острова и Дворцовой площади, стала даже крыша Эрмитажа. Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос.

Увлекательное приключение для выпускников и зрителей феерического шоу началось с концерта. В течение нескольких часов они наслаждались любимыми хитами российских исполнителей и подпевали им, не жалея голоса и сил.

На сцене Дворцовой площади звучали композиции Светланы Лободы, Cream Soda, Ирины Дубцовой, Jony, Niletto, Вани Дмитриенко, Алины Астровской и Антон Лавреньева.

Кульминацией вечера стал проход брига по Неве под парусами. Главное отличие праздника этого года в том, что не все паруса на судне были алыми. В 2021-м исполнилось 30 лет символу России — триколору, поэтому три паруса на носу окрасились в белый, синий и красный цвета.

Уникальное шоу было наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России. Сначала зрители вернулись в XIII век. Перед ними развернулись грандиозные сцены близ Стрелки Васильевского острова — «Тени» и «Ледовое побоище». После этого за одно мгновение они переместились в XVIII век — на флажной башне Петропавловской крепости российский флаг поднял сам Петр I.

На подходе корабля к Троицкому мосту под песню «До чего дошел прогресс» на специальной сцене появился Михаил Ломоносов. Своим появлением ученый олицетворял развитие науки. Вокруг него — колбы, глобус, телескоп, библиотечные полки с множеством книг. На глазах у миллионов зрителей из разных уголков Земли естествоиспытатель проводил опыты, делал математические расчеты, которые буквально за пару минут перенесли его в будущее. Вместо письменных пособий, главным помощником в исследованиях для Ломоносова стали роботы и планшет.

Одной из самых феерических частей праздника стал эпизод с Александром Пушкиным на крыше Эрмитажа — данная локация была использована для шоу впервые. На фоне красочных залпов салюта великий литератор в окружении муз выводил строки на бумаге, а после прочитал стихотворение. Поэзия Пушкина оказалась настолько проникновенной, что даже смогла оживить муз. Вместе с поэтом они спели гимн лицеистов «Друзья мои, прекрасен наш союз!». 6 июня исполнилось 222 года со дня рождения литературного гения.

Однако это были не все сюрпризы. Следующей исторической вехой, куда «Алые паруса» перенесли зрителей, стал XX век. Перед ними развернулся Центр управления полетами, сотрудники которого уже готовят ракету к старту. На экранах транслировались хроники с участием героя-первооткрывателя космоса Юрия Гагарина. В воздухе из искрящихся фейерверков появился обратный отсчет и слово «Поехали!». После заветной фразы «Полет нормальный!», команда ЦУПа пустилась в пляс, а выпускники, наблюдавшие за феерией с набережной, не скрывали криков и оваций. Данная сцена была приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос.

Кульминаций сказочного шоу стал проход брига «Россия». Фантастически красивый огнепад, песня «Три товарища», движение корабля под алыми парусами как символ сказки, детства и исполнения желаний — все это растрогало до мурашек учеников и зрителей праздника. С замиранием сердца они наблюдали, как на мысе парусника соединились главные вехи истории. Их представляли Александр Невский, Петр I, Михаиа Ломоносов, Александр Пушкин и Юрий Гагарин. Исполняя знаменитую композицию, исторические персонажи воссоздали в памяти зрителей весь путь России и напомнили о главных событиях в жизни страны, которые вызывают только гордость.

Под праздничный салют бриг унес детство тысяч выпускников и открыл перед ними взрослую жизнь. Со слезами на глазах от восторга и грусти из-за прощания с важной частью жизни ученики провожали парусник. Кульминацию праздника под пиротехническое шоу завершил гимн России.

Не только выпускники, но и сами знаменитости, ставшие участниками представления, были в восторге от масштаба праздника, организованного для выпускников.

«Для меня это уникальная возможность приехать в любимый город в самое лучшее время года, суток, и ничего кроме любви и радости — я сейчас смотрю на арку Главного штаба, у меня сердце переполняет теплота. Все смотрят на салют, а я смотрю сюда, потому что самое лучшее — это как салют отражается в окнах зданий на Дворцовой площади», —признался ведущий Иван Ургант.

«Выпускники — уникальные люди! Они настолько благодарные, что, несмотря на все ограничения они свою энергию нам отдавали, и мы ее чувствовали. Жизнь вносит свои коррективы, но круто, что „Алые паруса“ состоялись, ребята счастливы, и мне кажется, что все было замечательно», — заметила ведущая Пятого канала Дарья Александрова.

Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина . Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала.

В 2021 году «Алые паруса» завоевали четыре золотых награды и одну серебряную на Global Eventex Awards — конкурсе, который мастера праздников окрестили «Оскаром» ивент-индустрии.