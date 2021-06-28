Актриса Ольга Волкова рассказала, во сколько ей обошлось место на кладбище
Звезда «Папиных дочек» решила заранее позаботиться о загробной жизни.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
Актриса Ольга Волкова, которая в этом году отметила 82-летие, решила сама при жизни позаботиться о своем упокоении. Она призналась, что приобрела место на кладбище в Подмосковье.
По ее словам, владелицей участка на погосте она стала поневоле. Ей пришлось купить землю после смерти третьего супруга — художника Владимира Ховралева, который ушел из жизни в 2015 году.
«Не выдают прах — нужно место на кладбище. Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона рублей, за МКАД — полтора миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее», — рассказала она в ток-шоу на НТВ.
Соседнее место теперь забронировано за ней. Однако, на здоровье звезда сериала «Папины дочки» не жалуется. Она чувствует, что полна сил и энергии и даже ищет работу.
«У меня семья очень большая. Наша „волчья стая“ — 21 человек. Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает», — призналась артистка.
Известно, что Ольга Волкова воспитала двух детей, а они, в свою очередь, подарили ей шестерых внуков.
Ранее 5-tv.ru писал, что актера из «Папиных дочек» Анатолия Хропова избили и ограбили в центре Москвы
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