«Сгорел за неделю»: Лидер «Мельницы» раскрыла детали смерти режиссера Шатрова

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Георгий Иванов
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Друг и автор клипов певицы МакSим скончался от коронавируса.

Фото, видео: Facebook @vadim.shatrov

Смерть режиссера клипов Вадима Шатрова, который работал и дружил с певицей МакSим, потрясла музыкантов из его окружения. Лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей в интервью 5-tv.ru рассказала, что болезнь развивалась настолько стремительно, что никто даже не успел осознать всю серьезность ситуации.

«Вадим сгорел буквально меньше, чем за неделю. Видимо, это индийский штамм. Он, к сожалению, не успел привиться. Я читала его посты из Facebook, когда он уже переживал несколько клинических смертей и выходов из тела. Это было невероятно страшно. Конечно, хотелось надеяться, что он выкарабкается. Это ужасная потеря. Ужасно жалко Вадика. Еще кучу всего мог бы сделать и вот так внезапно уходит с 85% поражения легких, когда молодому здоровому парню нечем стало дышать», — поделилась она в беседе с 5-tv.ru.

Она также отметила творческие заслуги Шатрова, который снял клип на одну из песен самой «Мельницы». По словам Наталья О’Шей, режиссер отличался невероятно прогрессивным видением и мечтал поработать с такими исполнителями мирового масштаба.

«Совершенно опережал свое время. Наш самый успешный клип „Дороги“ снял именно он. Он был готов с нами поехать в огромный тур по Уралу. Мы называли его „наш штатный видеорегистратор“. У него были для того времени абсолютно фантастические референсы с клипом западных людей, таких как Red Hot Chili Peppers и Lenny Kravitz. До сих пор я считаю, что „Дороги“ является самым фирменным нашим клипом», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в этот же день в 32 году умер звезда сериала «Полицейский с Рублевки». Ростислав Гулбис стал популярен после участия в сериалах на телеканале ТНТ.

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