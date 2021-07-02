Режиссера клипов МакSим тайно похоронили под Смоленском

|
Игорь Рязов
Эксклюзив 1 441

Вадим Шатров скончался от коронавируса в Подмосковье. На прощании с ним присутствовали только самые близкие.

Режиссера клипов МакSим тайно похоронили под Смоленском

Фото: Facebook @Вадим Шатров

Известного режиссера, клипмейкера и музыкального продюсера Вадима Шатрова тайно похоронили под Смоленском. Об этом 5-tv.ru сообщила первая жена усопшего Екатерина Санникова.

«Вадима похоронили вчера (1 июля — Прим. ред.) в деревне Черепово Хиславичского района Смоленской области. Так решила семья», — рассказала Екатерина.

По ее словам, тело Вадима Шатрова родственники забрали из госпиталя в Московской области. Оттуда его перевезли в деревню под Смоленском.

«На похоронах присутствовали самые близкие члены семьи Вадима», — добавила первая жена клипмейкера, уточнив, что проститься с режиссером приехал его брат Максим и старший сын Петр.

Как сообщал 5-tv.ru, Вадим Шатров был близким другом певицы МакSим и режиссером нескольких ее клипов — например, на песню «Спасибо». Причиной смерти 45-летнего мужчины стал коронавирус. Детали его смерти в комментарии 5-tv.ru раскрыла лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей.

Сама певица МакSим сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице с обширным поражением легких. Ее погрузили в состояние медикаментозной комы. Журналист Антон Красовский считает, что шансы МакSим не переживет болезнь с 98% вероятностью. Медики таких оценок давать не спешат.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
72.91
0.19 86.41
-0.10
Ледяные сердца: ТОП-5 самых жестоких знаков китайского гороскопа

Последние новости

13:53
ТОП-6 актрис нового русского кино, за которыми стоит следить
13:48
Shortparis, «Сурганова и оркестр» и другие музыкальные новинки июня
13:41
СК расследует смерть главы Коломны по статье «Доведение до самоубийства»
13:40
За подделку маркировки начали сажать в тюрьму
13:38
Видео с церемонии прощания с основателем группы «Доктор Ватсон»
13:26
Цунами может смыть часть Канады и США: ученые ожидают мегаземлетрясения

Сейчас читают

Кто такая Шакарри Ричардсон. Как американка попалась на допинге перед Олимпиадой-2020
США приняли к сведению слова Си Цзиньпина
Проткнула легкое: сестра раскрыла детали убийства подростка в Братске
Врач раскрыл диагноз МакSим и назвал ошибку, которая привела певицу к коме
«В Москве ходили бы гривны»: Зеленский дерзко ответил на слова Путина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака