Режиссера клипов МакSим тайно похоронили под Смоленском

Известного режиссера, клипмейкера и музыкального продюсера Вадима Шатрова тайно похоронили под Смоленском. Об этом 5-tv.ru сообщила первая жена усопшего Екатерина Санникова.

«Вадима похоронили вчера (1 июля — Прим. ред.) в деревне Черепово Хиславичского района Смоленской области. Так решила семья», — рассказала Екатерина.

По ее словам, тело Вадима Шатрова родственники забрали из госпиталя в Московской области. Оттуда его перевезли в деревню под Смоленском.

«На похоронах присутствовали самые близкие члены семьи Вадима», — добавила первая жена клипмейкера, уточнив, что проститься с режиссером приехал его брат Максим и старший сын Петр.

Как сообщал 5-tv.ru, Вадим Шатров был близким другом певицы МакSим и режиссером нескольких ее клипов — например, на песню «Спасибо». Причиной смерти 45-летнего мужчины стал коронавирус. Детали его смерти в комментарии 5-tv.ru раскрыла лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей.

Сама певица МакSим сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице с обширным поражением легких. Ее погрузили в состояние медикаментозной комы. Журналист Антон Красовский считает, что шансы МакSим не переживет болезнь с 98% вероятностью. Медики таких оценок давать не спешат.