Режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса

Близкий друг певицы МакSим, режиссер ее клипов Вадим Шатров умер от тяжелых последствий коронавируса. В больницу он попал совершенно недавно. Поражение легких составляло 55%. О случившейся трагедии сообщила возлюбленная мужчины Жанна Карабалаева.

Она сказала, что все произошло утром 29 июня и призналась, что совершенно не знает, что делать. Вдова режиссера попросила поклонников дать ей советы, как выбраться из сложной ситуации.

«Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима. Сказать, что я потеряна, — ничего не сказать. Услышала много слов поддержки — благодарю. А вот Вадиму необходимо уделить последнее внимание. Просто подумайте. Я приму любой кусочек вашего участия и тепла. Благодарю вас всех за понимание», — цитирует безутешную женщину Starhit.

Известному режиссеру было всего 45 лет. Он сотрудничал со многими российскими звездами. МакSим, в частности, помог снять клип на песню «Спасибо».

Незадолго до трагедии Вадим Шатров успел выложить фото из больницы на Facebook. Он написал, что готов до последнего бороться за жизнь, несмотря ни на что. Вскоре выяснилось, что незадолго до смерти мужчины скончался его сосед по палате, который также был болен COVID.

«Горка таблеток на столе продолжает расти, хотя должны же понимать, что если человек лежит, не вставая, на животе, то он не встанет вдруг, не нальет воды и не разбавит себе таблетку. Видимо, я недостаточно выбираю жить, надо и от страданий уже отказаться полностью», — рассуждал на тему жизни и смерти Шатров.

Facebook @vadim.shatrov

EADaily.com напоминает, что певицу МакSим около двух недель назад экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Ее беспокоили высокая температура, сильная слабость и ужасная отдышка. Тесты COVID не подтвердили. Однако пневмонию все-таки диагностировали. С 18 июня она находится в состоянии искусственной комы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему личный духовник МакSим отказался проводить обряд для ее исцеления.