Готовимся к худшему: жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии на 3 июля

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 122

Основатель группы «Звуки Му» седьмые сутки лежит в реанимации. Два из них — в состоянии медикаментозной комы.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Основатель группы «Звуки Му» и актер Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщила его жена Ольга Мамонова.

«Состояние крайне тяжелое. Дыхание на ИВЛ. Находится (в больнице — Прим. ред.) семь дней, два дня на ИВЛ. Седьмые сутки он там», — рассказала Ольга Ивановна.

По ее словам, болезнь развивалась очень стремительно. Женщина сожалеет, что сразу не отправила мужа в больницу.

«Все это штормом произошло, вот температура поднялась, и на девятый день уже он… И температуру зачем-то мы сбили, может, если бы не сбивали… Температуры нет, ну и ладно. А я гляжу, что ладно-то, когда все плохо. Все как-то обрушилось прямо со скалы. Даже не успела я очухаться. В Москву за какими-то таблетками поехала, тоже день один упустила. Быстро это все…» — пожаловалась жена основателя группы «Звуки Му».

Ольга Мамонова призналась, что после бесед со священниками начала готовится к самому худшему — смерти супруга. Однако такого исхода она не хочет.

«Мне батюшка один сказал, что если кладут на ИВЛ, то все… Он говорит, что по статистике 15% только выживают, кого на ИВЛ кладут. Мне прям плохо стало. Не хочу, чтобы он умирал. Вот не хочу и все! Пускай живет, пускай ничего не делает, не работает — ничего не надо. Пусть живет, молится, он любит молиться. Жалко так его, невозможно», — подытожила жена музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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