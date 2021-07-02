Стало известно, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова

Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов последнее время жил очень уединенно у себя на даче и ни с кем не контактировал, поэтому новость о том, что у музыканта диагностировали коронавирус, вызвала удивление в среде его поклонников.

По словам Ольги Ивановны, супруги Мамонова, к нему на дачу не приезжал никто из знакомых и коллег, и даже родной сын не навещал пожилого отца. Единственным человеком, с которым вживую общался артист — это он сама, его собственная жена.

«Я гоняю в Москву, в метро езжу. Привожу бесконечные сценарии, отдаю в руки. Может, где-то вирус был. Никто нас не навещал. Мы одинокие люди. Сын живет отдельно», — призналась женщина в беседе с «МК».

Она также рассказала, что Мамонов принципиально отказался делать прививку от коронавируса, хотя руководствовали им, вероятно, иррациональные мотивы.

«Петр Николаевич не хотел ее делать из принципиальных соображений, а теперь очень жалеем. Свое желание он не мотивировал, он не такой, чтобы пояснять. Нет — и нет», — поделилась Ольга Ивановна.

Сама она даже после болезни супруга не стала сдавать ПЦР-тест, а только соблюдает режим самоизоляции последние десять дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный российский актер и музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и уже шесть суток находится в «Коммунарке».