Стало известно, кто мог заразить коронавирусом Петра Мамонова
Музыкант почти неделю находится в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.
Фото: www.globallookpress / Vladimir Zaytsev
Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов последнее время жил очень уединенно у себя на даче и ни с кем не контактировал, поэтому новость о том, что у музыканта диагностировали коронавирус, вызвала удивление в среде его поклонников.
По словам Ольги Ивановны, супруги Мамонова, к нему на дачу не приезжал никто из знакомых и коллег, и даже родной сын не навещал пожилого отца. Единственным человеком, с которым вживую общался артист — это он сама, его собственная жена.
«Я гоняю в Москву, в метро езжу. Привожу бесконечные сценарии, отдаю в руки. Может, где-то вирус был. Никто нас не навещал. Мы одинокие люди. Сын живет отдельно», — призналась женщина в беседе с «МК».
Она также рассказала, что Мамонов принципиально отказался делать прививку от коронавируса, хотя руководствовали им, вероятно, иррациональные мотивы.
«Петр Николаевич не хотел ее делать из принципиальных соображений, а теперь очень жалеем. Свое желание он не мотивировал, он не такой, чтобы пояснять. Нет — и нет», — поделилась Ольга Ивановна.
Сама она даже после болезни супруга не стала сдавать ПЦР-тест, а только соблюдает режим самоизоляции последние десять дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный российский актер и музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и уже шесть суток находится в «Коммунарке».
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