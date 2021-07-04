Всегда рядом: кто оплачивает дорогое лечение тяжелобольной певицы МакSим?

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Виктория Андреева
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38-летняя звезда борется за жизнь. Из-за обширного поражения легких ее погрузили в состояние искусственной комы.

Всегда рядом: кто оплачивает дорогое лечение тяжелобольной певицы МакSим?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии. Звезда уже две недели подключена к аппарату ИВЛ, ее легкие поражены на 80%. Коронавирус это или нет — не могут выяснить даже медики.

За это время у фанатов накопилась масса вопросов. В частности, их интересует, кто из близких оплачивает дорогостоящее лечение звезды — Марина Максимова (Настоящее имя певицы — Прим. ред.) находится в одной из лучших клиник, в VIP-палате.

Ответ нашли корреспонденты федерального телеканала. Выяснилось, что за жизнь МакSим активно борется человек, который ранее уже играл ключевую роль в ее судьбе. Речь идет о богатом тайном поклоннике селебрити. Несколько лет назад он спасал любимую, когда та страдала от алкогольной зависимости и сегодня снова рвется в бой. На лечение звезды мужчина потратил уже миллион рублей.

По слухам, этот добрый ангел — невролог Рамиль Артюшев. И хоть сам медик отказывается давать какие-либо конкретные комментарии, известно, что его не раз заставали в компании МакSим. В последний раз пара виделась на открытии музыкальной школы имени певицы, в июне. Тогда мужчина подарил красавице пышный букет роз и вел себя крайне обходительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу МакSим перевели на аппарат ЭКМО. Что это такое и чем грозит артистке — объясняли медики.

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