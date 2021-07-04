Восемь признаков мужчины, от которого нужно от бежать

Каждый человек, состоящий в отношениях, рано или поздно задумывается: продолжать жить со своей второй половинкой или начать искать другую. Психолог Анна Ластовецкая утверждает, что правильный выбор зависит от личности партнера. Иногда стоит поработать над отношениями, а иногда лучше все-таки лучше разойтись. Специалист рассказала, какие причины указывают женщинам, что пора бежать от своего мужчины.

У вашего мужчины есть зависимость

У него может быть любой вид зависимости: наркотическая, алкогольная, игровая или адреналиновая — когда мужчина обожает рисковать, например, за рулем. По словам психолога, все эти проявления говорят лишь об одном: с вашим мужчиной пора завершать отношения.

Психоаналитик в интервью WDay отмечает, что когда в отношениях зависим одним партнер, второй становится созависимым автоматически. Вы можете пытаться помочь человеку, но если он сам не горит желанием избавиться от зависимости, то, увы, у вас ничего не выйдет. К тому же, если ваш любимый все-таки победит пагубные привычки, велика вероятность, что после вы уже будете ему неинтересны. Стоит задуматься: имеет ли смысл тратить на такого мужчину время.

У него резкие, порой неадекватные перепады настроения

От эмоционального состояния одного партнера зависит настроение в паре в целом. Клинический психолог утверждает, что любые выходы из себя мужчины будут пагубно влиять и на настроение женщины. Ластовецкая советует обследовать психически нестабильного партнера. У вашего возлюбленного может быть, как биологическое обострение, так и проблемы с гормонами.

У вас разные взгляды на детей

Если один партнер желает поскорее завести детей, а другой пока еще не думает о потомстве или вовсе не их не хочет, то такие отношения обречены на провал. Надо понимать, что дети — это большая ответственность, требующая больших трат. Поэтому к этому вопросу надо подходить осознано обоим.

Он самоутверждается за ваш счет

Если ваш партнер пытается поднять свою самооценку за ваш счет, уходите от него, не раздумывая. Обычно такие мужчины, унижая вас, пытаются бороться со своими комплексами.

На деле это проявляется так: вы несколько часов стоите у плиты, но вместе благодарности слышите грубость. Например, ваш партнер скажет, что при наличии кухонной техники только безрукий не сможет сварить суп. Стоит насторожиться, если ваш мужчина критикует вашу внешность. Даже если вы погрязли в бытовых заботах и действительно перестали за собой ухаживать, любящий мужчина найдет деликатный способ сообщить об этом.

У вас разные предпочтения в сексе

Надо понимать, что удовольствие от занятия любовь должны получать оба партнера. Если вы обсуждаете свои предпочтения с мужчиной, но их игнорирует, то продолжать отношения с таким человеком не стоит. Особенно, если вы сами готовы на эксперименты в сексе ради любимого.

Ваш мужчина поднимает на вас руку

Если ваш партнер применяет к вам физическое насилие, даже не думайте продолжать с ним отношения. Все конфликты должны решаться с помощью дипломатии, а не силы. Если у вас дети, то тем более нужно бежать от тирана.

Ваш мужчина полигамен

Если ваш мужчина не пропускает ни одной юбки, то, увы, вам лучше разойтись. Живя с изменщиком, вы будете постоянно заниматься самобичеванием, не понимая, почему же он ходит налево. В отношениях с таким мужчиной вы будете находиться в постоянном стрессе.

Ваши отношения приносят вам только негативные эмоции

Если у вас с мужчиной нет совместных приятных воспоминаний — это явный признак, что вам с ним не по пути. Если вы хоть раз ловили себя на мысли, что в отношениях с партнером вы чувствуете эмоциональную пустоту, стоит об этом поговорить. Возможно, вы уже не испытываете тех чувств, что были в первые месяцы после знакомства. А это явный сигнал задуматься о том, стоит ли вам продолжать отношения.

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