Время перезагрузки и любви: Астропрогноз на неделю с 5 по 11 июля

Неделя с 5 по 11 июля будет временем подведения итогов. Все дело в убывающей Луне. Подробнее о звездах и их влиянии в этот период 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«Нужно заканчивать все проекты, которые вы делали до этого и подводить итоги. Это время не самое ресурсное, потому что сейчас у нас уже мало энергии. А для того, чтобы подытоживать что-то, сейчас самый подходящий период», — отмечает специалист.

Эта неделя пройдет под влиянием двух важных планет: Венеры и Марса. Они находятся в очень огненном, демонстративном и ярком знаке Льва. Когда эти две планеты сходятся, есть все шансы заново перегрузить свои личные отношения.

«Пожалуйста, используйте это время. Эта неделя и следующая, вплоть до 15 июля, пожалуй, самая важная и ресурсная за последние полгода. Если вы хотите выстроить отношения, которые находятся в кризисе, или же отношений у вас нет вовсе, то сейчас вам необходимо сделать определенные техники. Они помогут вам найти свою любовь, либо перезагрузить те отношения, которые уже есть и ощутить заново второй медовый месяц», — отметила астролог.

Алена Никольская предупреждает: будьте внимательны и аккуратны. В начале недели не подписывайте важных контрактов, потому что Меркурий будет в напряженном моменте с Нептуном. А это значит, что сейчас могут быть ситуации, которые вы не очень хорошо видите и понимаете. И вы можете либо себя обмануть, либо другие люди будут умышленно наводить тень.

«Ситуацию с Марсом и Венерой нужно использовать в полном объеме. 8 июля — будет день любви, семьи и верности. Это время, когда вы можете все свои внутренние ресурсы направить на то, чтобы ваши отношения с близкими были по-настоящему гармоничными», — считает эксперт.

По данным астролога, Солнце сейчас находится в знаке Рака, а он отвечает за семью, детей, отношения, — и все, что связано с нашим родом. Он — один из самых глубинных и самых важных знаков зодиака.

«8 июля вы встаете рано, до восхода солнышка, и встречаете его вместе с позитивом, радостью и обязательно благими намерениями. А они должны быть направлены на ваше окружение и взаимодействие с ним. Ни одной негативной эмоции в этот день вы испытывать не должны. Наоборот, вы должны радоваться и желать всем света, тепла и добра. И это вернется к вам сторицей», — советует Никольская.

Специалист отметила, что важно подготовиться к воскресенью, 11 июля, когда Меркурий перейдет в знак Рака.

«На протяжении этого времени мы будем заниматься домашними вопросами. И помните: используйте это время, чтобы успеть максимально сделать серьезные ресурсные техники, которые касаются вас и ваших близких», — отметила она.

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