Духовник МакSим отказался комментировать свое заявление о ее приходе в сознание

Духовник певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим. ред.) отказался комментировать свое недавнее заявление о том, что находящаяся в медикаментозной коме артистка пришла в сознание. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«Все комментарии уже даны. Больше не будет», — сообщил духовник МакSим в ответ на просьбу прокомментировать свои ранние заявления.

Игумен Лука — настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Он венчал певицу МакSим с мужем Алексеем Луговцовым, а позже крестил ее дочерей Александру и Марию.

Недавно священнослужитель заявил, что соборовал (церковный ритуал для исцеления духа и тела) МакSим. По правилам, для проведения обряда человек должен находится в сознании.

«О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — утверждал священнослужитель.

Информацию о том, что МакSим вышла из медикаментозной комы и находится в сознании опровергла ее представитель Яна Богушевская. По ее словам, певица по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщал 5-tv.ru, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через неделю ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Она пребывает в состоянии искусственной комы.