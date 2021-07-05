«Побухивала вечерами»: жена блогера Шпака призналась, что зависела от алкоголя

Жена эпатажного блогера Александра Шпака призналась, что раньше у нее было пристрастие к горячительным напиткам. Недавно знаменитая пара объявила о разводе спустя шесть лет брака. Избежать публичного конфликта супругам не удалось. Александр обвинил Масю в злоупотреблении алкоголем. Ирина Мещанская (настоящее имя избранницы блогера — Прим.ред.), в свою очередь, ответила на обвинение.

«Настала пандемия, мы сидели все по домам, я могу признаться, что начала побухивать вечерами. Там было не 50 граммов для сна — очень хорошая доза для сна. У меня такая внутренняя борьба возникла, а поговорить с Александром было невозможно. Человек просто не умеет слушать, слышать и принимать. В какой-то момент поняла, что спиваюсь», — приводит откровения знаменитости Starhit.ru.

Instagram @masyashpakofficial

Сама Мася Шпак отметила, что в молодости не особо любила горячительные напитки. Злоупотреблять алкоголем она начала во время развода с первым мужем. В браке с блогером ситуация усугубилась. Со слов Александра Шпака, его экс-возлюбленная была всегда неравнодушна к игристому.

«Ей нужно было только шампанское, она пила его и посылала меня», — рассказал популярный блогер.

Мещанская видит иную причину в разладе их отношений с мужем. С ее слов, Александр Шпак — настоящий абьюзер, который все время указывал своей жене, что она должна делать. Тогда женщина и приняла решение, что нужно разводиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Шпак рассказал о проблемах из-за развода с женой.